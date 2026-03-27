Volver a Sonreír: DIF Estatal Entrega Prótesis Dentales a Adultos Mayores

“Programa Sonrisas Gigantes”

Hasta el momento suman 300 prótesis entregadas.

Este programa es una iniciativa de la gobernadora Tere Jiménez para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Para más información sobre estos apoyos pueden comunicarse al 449 910 25 85, extensión 1139 y 1140.

La presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, entregó 95 prótesis dentales a personas adultas mayores como parte del programa “Sonrisas Gigantes”, con el que ya suman 300 apoyos otorgados.

Destacó que esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, busca mejorar la calidad de vida de quienes han dado tanto a la sociedad.

“Con estas prótesis, las y los adultos mayores recuperan su seguridad y autoestima, mejoran su alimentación al poder masticar correctamente y, sobre todo, vuelven a sonreír con confianza”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la asociación civil Sonrisa Amiga, el Dr. Ramsés Romo Rábago, reconoció el trabajo conjunto con el DIF Estatal para llevar este beneficio a quienes más lo necesitan.

A nombre de las y los beneficiarios, Julia Flores Evangelista agradeció el apoyo: “Muchas gracias, ahora podremos sonreír con mayor confianza”.

El evento se realizó en el salón Miguel Ángel Barberena Vega, en Palacio de Gobierno, con la presencia del director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, y el encargado de despacho de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, Ricardo Alberto Macías Méndez.

Las personas adultas mayores interesadas en este apoyo pueden acudir a la Dirección de Servicios Médicos, ubicada en avenida Mahatma Gandhi s/n, esquina con República de Paraguay, fraccionamiento Agricultura, o solicitar informes al teléfono 449 910 25 85, extensiones 1139 y 1140. Asimismo, pueden solicitar este apoyo en las Brigadas Médicas organizadas por el DIF Estatal en diversas comunidades y colonias.