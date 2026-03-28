Ayuntamiento de Zacatecas Invita a Emprendedores a Participar en “Capital de las Ideas”

Con el objetivo de impulsar la innovación, fortalecer el ecosistema emprendedor y generar oportunidades de desarrollo económico, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, anunció el lanzamiento de “Capital de las Ideas: Semana del Emprendimiento”, que se llevará a cabo del 13 al 16 de abril, en el marco del Día del Emprendedor.

A través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable y el Departamento de Fomento Económico, esta iniciativa busca brindar herramientas, acompañamiento y espacios de difusión para que emprendedores locales puedan consolidar sus proyectos y dar a conocer sus ideas de negocio.

Como eje central del programa se encuentra el reto “Yo Emprendo en Zacatecas Capital”, el cual invita a las y los participantes a compartir, mediante un video de hasta 60 segundos, su emprendimiento o idea de negocio, destacando su valor diferenciador. La convocatoria para subir los videos estará abierta del 27 de marzo al 10 de abril.

De entre los materiales recibidos, se seleccionarán 30 proyectos que accederán a un programa de mentorías, en el que empresarios, integrantes de cámaras empresariales y especialistas brindarán asesoría para fortalecer cada propuesta. Esta etapa se desarrollará los días 14 y 15 de abril.

Posteriormente, los cinco videos con mayor número de interacciones en redes sociales y los cinco proyectos mejor evaluados por los mentores avanzarán a la fase final. En esta, presentarán su proyecto ante un jurado especializado mediante un “pitch”, programado para el 16 de abril. Los tres primeros lugares recibirán un capital semilla de 10 mil pesos.

De manera paralela, se llevarán a cabo foros y espacios de diálogo en instituciones educativas, con el propósito de fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes y público en general.

La información sobre esta convocatoria fue proporcionada por Antonio Salazar Valadez, titular del Departamento de Fomento Económico, quien reiteró la invitación a todas las personas con una idea de negocio o emprendimiento en desarrollo a participar y aprovechar este espacio para hacer crecer sus proyectos.