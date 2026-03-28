Con más de 700 mil Participantes, Presidenta Inaugura Jornada Nacional de Futbol Para Jóvenes y Mundialito Futbol sin Correr

Mundial Social

En el Torneo “Fútbol sin correr” se inscribieron 313 equipos en todo el país que integran a más de 2 mil 300 adultos de 50 a 59 años y de 60 a 69 años

Como parte del Mundial Social 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró, a través de enlaces, la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes: Torneo de cascaritas y dominadas del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), así como el Mundialito IMSS “Fútbol sin correr”, en los que participan más de 700 mil mexicanas y mexicanos.

“Vamos a tener un rápido enlace con Abraham Carro y 100 ciudades del país, por el Mundial Social, con el Instituto Mexicano de la Juventud. Y después, otro muy rápido, con Zoé Robledo, que hoy empieza el ‘Futbol sin correr’ para los adultos mayores, para las y los adultos mayores —como yo—, el ‘Futbol sin correr’ (…) Hoy 700 mil jóvenes. ¿Y cuántos adultos jóvenes? 2 mil 300”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Desde Naucalpan, Estado de México, la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barron, explicó que la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes: Torneo de cascaritas y dominadas es el evento más grande del Mundial Social con la inscripción de 700 mil jóvenes en 95 mil equipos de las 32 entidades federativas.

Además, señaló que esta jornada es una oportunidad para que mujeres de 16 a 25 años graben su video y participen en la dinámica para ganar el boleto 00001 de la Presidenta con el objetivo de que asistan a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA el próximo 11 de junio.

El director del IMJUVE, Abraham Carro Toledo, informó que miles de jóvenes en todo el país dieron inicio de manera simultánea a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas.

Mientras que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que se encuentran preparados para este Mundial Social ya que trabajan en 680 puntos de 125 municipios del estado para llevar a cabo estas actividades.

En un segundo enlace, desde la Unidad Deportiva Independencia de la Ciudad de México, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presentó el Torneo “Futbol sin correr”, en el que participarán más de 2 mil 300 personas adultas a través de 313 equipos que se inscribieron en todos los estados del país en la modalidad Plata: para personas de 50 a 59 años y la modalidad Oro: para personas de 60 a 69 años.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, informó que entre la Copa Escolar y la Copa Conade suman más de un millón de niñas y niños que hacen rodar el balón con 85 mil equipos, como parte de este Mundial Social. Recordó que las finales nacionales de estos torneos se realizarán en los estados de Jalisco, Nayarit, Puebla y Estado de México, mientras que la Gran Final se llevará a cabo en Ciudad Universitaria.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer que en la capital del país, sede mundialista, se tienen listas 200 de las 300 canchas rehabilitadas y construidas como parte del Mundial Social. Además, informó que la Unidad Independencia será sede de los festivales futboleros y de la exposición de memoria “La ciudad que no ha dejado de jugar”.