Estudiantes de Odontología Toman por Varias Horas el Campus Siglo XXI

Mantienen Inconformidad por Laboratorio y Encargada

Por Nallely de León Montellano

Estudiantes de la Unidad Académica de Odontología de la UAZ mantuvieron por varias horas el paro el Campus Siglo XXI, al considerar que las soluciones ofrecidas por autoridades universitarias tras protestas anteriores no han resuelto de fondo sus inconformidades. Horas más tarde, las instalaciones fueron liberadas tras lograr los alumnos un acuerdo que consideraron aceptable.

El Reclamo

El conflicto gira en torno a la operación del laboratorio de embriología. Aunque en un primer momento la institución optó por cambiar las prácticas a otro espacio para evitar el contacto con la encargada señalada, los alumnos aseguran que el nuevo laboratorio no cuenta con las condiciones necesarias para su formación.

Señalan que el espacio asignado es reducido, carece de equipo suficiente –incluso mencionan la ausencia de microscopios– y no permite desarrollar adecuadamente las prácticas, lo que ya ha impactado en su aprendizaje.

Pláticas

Durante la jornada, autoridades universitarias acudieron al campus para entablar diálogo con las y los estudiantes. En la mesa participaron la secretaria general, Lorena Jiménez; el coordinador del área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar; y el responsable del programa académico. Ahí, las autoridades plantearon garantizar condiciones adecuadas para las prácticas, incluyendo un espacio funcional y el equipo necesario, además de reiterar que no habrá contacto con la docente con la que se originó el conflicto.

Sin embargo, los estudiantes señalaron que el problema no está completamente resuelto. Aunque reconocen que ya no tienen trato directo con la encargada del laboratorio, consideran que la situación podría repetirse con otros grupos, por lo que insisten en que se tomen medidas más claras. Además, manifestaron desconfianza hacia los acuerdos por escrito, al señalar que en ocasiones anteriores se firmaron compromisos que no se cumplieron en los términos planteados.

“Ya no queremos oficios, queremos soluciones reales”, expresaron durante el diálogo.

Una comisión de estudiantes ingresó con las autoridades a las oficinas del campus para redactar un documento en el que se establezcan los acuerdos, el cual sería firmado por directivos y entregado a los inconformes. El paro, insistieron, responde al mismo problema de fondo que ha motivado movilizaciones anteriores: condiciones inadecuadas para sus prácticas y la falta de soluciones definitivas por parte de la institución.

Horas más tarde, las y los estudiantes inconformes liberaron los accesos del campus, luego de llegar a acuerdos aparentemente favorables para ambas partes.