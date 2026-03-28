Presentación de “Productos Turísticos Para el Coleccionista de Experiencias”

La capital zacatecana se convirtió en el epicentro del análisis turístico con la presentación editorial del Dr. Eduardo Yarto Aponte, creador de la emblemática marca Zacatecas Deslumbrante.

Este encuentro, reunió a más de 50 empresarios y líderes del ramo para explorar nuevas rutas en la creación de experiencias memorables que conecten emocionalmente con el visitante contemporáneo.

Berenice Villagrana, Directora General de Turismo, moderó una mesa de diálogo enriquecida por las reflexiones de especialistas como Raúl Muñoz del Cojo y Jorge Alberto Contreras López de Lara, quienes profundizaron en la evolución de la industria local.

El alcalde Miguel Varela encabezó el evento destacando una ambiciosa estrategia de promoción que llevará la oferta de Zacatecas directamente a mercados clave como Monterrey y Guadalajara mediante la instalación de stands especializados.

Esta iniciativa surge de acuerdos estratégicos con alcaldes de dichas ciudades y responde a una proyección favorable del Consulado de Estados Unidos, que posiciona a la capital como un destino de alto interés para los turistas internacionales que asistirán al próximo Mundial.

La jornada, que contó con la presencia del subsecretario estatal Iván de Santiago, concluyó reafirmando la alianza entre el sector público y privado para consolidar a la ciudad como un referente del Bajío.