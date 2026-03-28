Realizan Taller Intensivo de Masaje Infantil

Para Favorecer Seguridad y Confianza de Bebés

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre madres, padres y sus bebés desde los primeros meses de vida, en Zacatecas se impulsó un taller intensivo de masaje infantil dirigido a personal educativo y familias, una iniciativa que busca promover la atención temprana y el desarrollo integral de la primera infancia.

La actividad fue promovida por la regidora de Movimiento Ciudadano en la capital, Astrid Jayme Magaña, quien destacó la importancia de generar espacios formativos que aporten herramientas prácticas para mejorar la comunicación afectiva y el acompañamiento emocional durante los primeros meses de vida.

El taller se realizó en coordinación con el colectivo de la USAER 51 y personal del CAI Burbuja, lo que permitió reunir tanto a docentes como a madres y padres interesados en conocer técnicas que favorecen el desarrollo físico, emocional y cognitivo de niñas y niños.

Asimismo, los organizadores destacaron que la capacitación, representa una propuesta poco difundida en la entidad. Durante la jornada, se explicó que el masaje infantil no sólo contribuye al bienestar de los bebés, sino que también fortalece la relación afectiva con sus cuidadores, al convertirse en un canal de comunicación que favorece la seguridad y la confianza en esta etapa temprana.

La regidora subrayó que cuenta con una certificación internacional en la materia, lo que respalda la calidad de la capacitación brindada. Asimismo, señaló que el objetivo es que tanto docentes como familias puedan aplicar las técnicas aprendidas y replicarlas en sus entornos cercanos.

El taller estuvo dirigido principalmente a madres y padres con bebés de entre 0 y 12 meses, considerada una etapa clave para el desarrollo neurológico y emocional. Además de enseñar las técnicas, se capacitó a maestras para que puedan multiplicar el conocimiento y acompañar a más familias en sus comunidades.

La iniciativa también pretende consolidarse como una estrategia que contribuya al desarrollo integral de la niñez y al fortalecimiento del tejido social desde la familia.