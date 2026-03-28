Reanudación de Envíos de Paquetería a Estados Unidos Desde Correos de México

Tarifas se Mantienen sin Incremento

A partir del 25 de marzo de 2026, se reanudan los envíos de paquetería de México a Estados Unidos bajo las nuevas disposiciones establecidas por ese país y que son aplicables a todos los operadores postales a nivel internacional.

Entre las principales condiciones se establecen:

No está permitido el envío de herbolaria ni medicamentos hacia Estados Unidos.

Los envíos se realizan de manera directa entre México y Estados Unidos, sin intermediarios

La reactivación del servicio incluye envíos a Alaska, Hawái y Puerto Rico.

Se genera un cargo del 10% sobre el valor autodeclarado del contenido, correspondiente a un impuesto aplicado por el gobierno de Estados Unidos.

Un valor declarado mínimo de 150 pesos y máximo de 14,500 y un peso máximo de 20 kilogramos.

Es obligatorio proporcionar de la persona remitente como de quien recibe: correo electrónico y número de teléfono. En el caso de quien envía, también se deberá presentar identificación oficial.

Correos de México informa que, en compromiso con la ciudadanía, mantendrá sus tarifas sin incremento, y continúa siendo la opción más accesible dentro del mercado para envíos hacia Estados Unidos. En promedio, se realizan más de 44 mil envíos de paquetería hacia ese país a través del Servicio Postal Mexicano.

Las cartas y documentos sin valor comercial quedan exentos del pago de impuestos.

Se recomienda a las y los usuarios proporcionar información correcta y completa al momento de realizar su envío, a fin de evitar retenciones durante los procesos de verificación en el país destino.

Debido a la implementación de estas disposiciones, los tiempos de entrega podrían presentar variaciones dependiendo del trámite y protocolos de Estados Unidos. Para conocer a detalle los nuevos requisitos, las y los usuarios pueden consultar la página oficial www.correosdemexico.gob.mx o comunicarse a los teléfonos 800 701 4500 y 800 701 7000, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.