Saúl Monreal Niega ser “Narcopolítico”

Y Espera que Lilly Téllez se Retracte

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de la confrontación que sostuvo en tribuna con la senadora Lilly Téllez durante la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral, el senador por Morena, Saúl Monreal Ávila, declaró que su reacción fue una respuesta ante señalamientos que calificó como “graves” y sin sustento. El legislador afirmó que no iba a permitir acusaciones en su contra sin pruebas y sostuvo que actuó en defensa de su dignidad.

Monreal Ávila indicó que, en derecho, quien acusa tiene la obligación de comprobar sus errores dichos, por lo que dijo que esperará a que la senadora se retracte. Señaló que el intercambio se dio luego de varios insultos y descalificaciones que la panista hizo hacia él y subrayó que el debate legislativo debe centrarse en ideas y no en difamaciones.

“Lo único que hice fue defenderme ante esas acusaciones”, expresó.

El senador explicó que el episodio ocurrió mientras fijaba su posicionamiento en tribuna a favor del Plan B de la reforma electoral, y en ese momento comenzaron los señalamientos en su contra, lo que motivó su respuesta. Sobre la reacción dentro de su bancada, el legislador aseguró que no recibió ningún llamado de atención por parte de la dirigencia de Morena. Por el contrario, dijo que algunos compañeros se solidarizaron con él al considerar que se trató de una acusación directa.

También sostuvo que su intervención fue la única forma de responder, ante lo que calificó como falta de respeto durante el intercambio. En otro tema, Monreal Ávila comentó que probablemente acompañará la visita de la presidenta de la República a Zacatecas, aunque no haya recibido invitación formal. Señaló que aprovechará la gira para escuchar de cerca las demandas locales, especialmente las relacionadas con el con􀃀icto que mantienen productores agrícolas, quienes suman varios días de manifestación.