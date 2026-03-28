Sin Resultados, Primera Mesa de Diálogo del Gobierno con Frijoleros

Se Mantiene Plantón en Plaza de Armas

* El Objetivo no es Boicotear el Festival, Sino que se Solucionen Nuestras Demandas: Felipe Nájar

Por Nallely de León Montellano

Tras nueve días de protesta, pequeños productores de frijol sostuvieron su primera mesa de diálogo formal con autoridades estatales; sin embargo, luego de más de ocho horas de negociación, no se alcanzaron acuerdos concretos.

La jornada se extendió durante prácticamente todo el día y, al cierre de esta edición, los campesinos determinaron –tras someterlo a consenso– mantener el plantón en la Plaza de Armas, donde desde la noche anterior permanecen instalados como medida de presión.

Fue alrededor de las 11:30 de la mañana cuando autoridades estatales, a través del subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Omar Carrera, se acercaron a los manifestantes para proponer la instalación de una mesa de diálogo en Palacio de Gobierno.

Los productores accedieron a integrar una comisión, bajo la condición de que el encuentro fuera inmediato y con la posibilidad de obtener soluciones reales, no sólo planteamientos. Durante las horas previas, la movilización en el Centro Histórico estuvo acompañada por muestras de apoyo ciudadano. Personas y colectivos acudieron a la Plaza de Armas para llevar alimentos, café y agua, ante el desgaste físico que enfrentan los productores tras más de una semana de protestas continuas.

Ya en la mesa, la exigencia se mantuvo sin cambios: la entrega de costales, la recepción de su frijol en los centros de acopio y la garantía de pago. Desde el inicio, los campesinos dejaron en claro que no aceptarían acuerdos sin respaldo real, al advertir que una minuta no es suficiente si no viene acompañada de certeza económica.

También insistieron en la necesidad de que autoridades federales se integren al diálogo, al tratarse de un programa nacional. Sin embargo, al concluir la reunión, no hubo una respuesta clara por parte de las autoridades. Así lo señaló Felipe Nájar Castillo, representante de los productores, quien indicó que, aunque no se logró un acuerdo, el diálogo continúa abierto, sin que hasta el momento exista una fecha definida para un nuevo encuentro.

En ese contexto, el representante aclaró que el movimiento no tiene como objetivo boicotear el Festival Cultural de Zacatecas, sino visibilizar la situación que enfrentan y exigir una solución que les permita regresar a sus comunidades y retomar el trabajo en el campo.

Postura de Autoridades

Por parte del Gobierno del Estado, autoridades señalaron que el con􀃀icto también ha estado marcado por cambios en las demandas planteadas por los propios productores, lo que –dijeron– ha complicado avanzar en acuerdos concretos.

Durante la mesa de diálogo, encabezada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, junto con el subsecretario de Concertación Política, Omar Carrera Pérez, se insistió en que uno de los principales reclamos del sector era la presencia de autoridades federales, al tratarse de un programa que depende directamente de ese nivel de gobierno. En ese sentido, destacaron que se logró la asistencia del responsable de los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar.

Sin embargo, desde la postura estatal se advirtió que las cifras planteadas por los productores no se han mantenido constantes, al señalar que las solicitudes iniciales fueron modificándose con el paso de las reuniones, lo que generó diferencias en torno a los alcances reales de las demandas.

Aunado a ello, señalaron que dentro del propio movimiento existen posturas distintas, lo que ha dificultado establecer una posición unificada en la mesa y avanzar en la construcción de acuerdos. También se hizo referencia a la posible intervención de actores externos al movimiento, particularmente de carácter político, que –consideraron– podrían estar in􀃀uyendo en el desarrollo de las negociaciones y en el ambiente de tensión que se ha generado en torno al con􀃀icto.

Desde el Gobierno del Estado se sostuvo que su papel ha sido el de facilitar el diálogo y acercar a las instancias correspondientes, aunque reiteraron que la solución de fondo depende en gran medida de las autoridades federales.

Finalmente, reconocieron que no se logró concretar un acuerdo en esta etapa, al señalar que no hubo condiciones para definir de manera clara el total de las demandas frente a la federación, por lo que se prevé que las gestiones continúen en los próximos días en busca de destrabar el con􀃀icto.

Mientras tanto, la protesta se mantiene en el corazón de la capital; los productores reiteraron que no se retirarán de Plaza de Armas hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.