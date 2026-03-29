Alcanzamos la Autosuficiencia Alimentaria de Frijol Gracias a Zacatecas: Presidenta Claudia Sheinbaum

Inaugurar Planta Embolsadora “Beatriz González Ortega”

La meta era alcanzar una producción de un millón de toneladas anuales y en 2025 se logró un millón 200 mil toneladas de frijol para llegar a la autosuficiencia alimentaria.

La nueva Planta tendrá capacidad de embolsar mil 400 toneladas de frijol mensuales con el sello “Zacatecas Cosecha de Nuestra Tierra”.

La Planta Embolsadora lleva el nombre de Beatriz González Ortega, educadora zacatecana que organizó ayuda médica para los heridos durante la Batalla de Zacatecas.

Sombrerete, Zacatecas.- En Sombrerete, Zacatecas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México alcanzó la autosuficiencia alimentaria de frijol gracias a las y los productores de esta entidad y tras duplicar a más de 96 mil los beneficiarios del programa de Acopio para el Bienestar en este año y anunció su ampliación, luego de inaugurar la Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega”.

“Este año alcanzamos la autosuficiencia alimentaria en frijol, fíjense nada más, gracias a Zacatecas. Y en efecto, el año pasado apoyamos como a 40 mil productores y les dije ‘vamos a apoyar el doble’ y ampliamos, y este año estamos apoyando a 96 mil productores. Claro ¿qué pasó además? Se cayó en el mercado el precio del frijol y sí tienen razón, dicen: ‘nos están pagando 7 pesos el kilo’. Entonces, ya me puse de acuerdo con María Luisa (Albores, director general de Alimentación para el Bienestar) y con David (Monreal, gobernador de Zacatecas) y vamos a hacer una ampliación del programa”, anunció desde este municipio.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que, para ello, la próxima semana, se llevará a cabo una reunión de evaluación presupuestal junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para determinar el precio de garantía a otorgar y la ampliación del apoyo. Destacó que el programa de Alimentación para el Bienestar establece un precio de garantía, elimina los intermediarios y amplía la comercialización a las más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país.

Anunció también el inicio de una campaña desde el Gobierno de México para promover el consumo de frijol en el país, ya que se trata de un alimento bendito que contiene mucha proteína y propiedades. Destacó que Alimentación para el Bienestar impulsa a todas y todos los productores del país, de cacao en Tabasco para la producción de Chocolate para el Bienestar; con la miel en Campeche y Yucatán; de frijol en Zacatecas, Durango y Nayarit; así como de maíz y trigo en otras entidades federativas.

Afirmó que las cosas cambiaron con la llegada de la Cuarta Transformación, con la entrega de Programas para el Bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad, becas a estudiantes de preparatoria, secundaria y este año de primaria; más de tres millones de jóvenes con Jóvenes Construyendo el Futuro; tres millones y medio de mujeres con Pensión Mujeres Bienestar; más de dos millones de productoras y productores con fertilizante gratuito; entre otros apoyos que no existían en los gobiernos neoliberales. Reiteró que los Gobiernos de México y Estados Unidos son socios, pero puntualizó, junto a las y los productores de frijol, que el Golfo de México se llama: Golfo de México.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, reconoció a la Presidenta por cumplir el compromiso que hizo en 2024 de alcanzar una producción de un millón de toneladas para recuperar la soberanía alimentaria, lo que se logró en 2025 al registrarse una producción de un millón 200 mil toneladas.

Agregó que el Plan de Autosuficiencia de Frijol trabajará con los 110 mil 497 productores de hasta 10 hectáreas de Zacatecas, Durango y Nayarit y sólo en Zacatecas 18 mil recibirán semillas para el bienestar, aumentando así la producción hasta un 42 por ciento y que gracias a la nueva Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega” se le dará valor agregado al producto.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que Zacatecas es el principal productor de frijol y Sombrerete es el municipio donde más se produce este alimento. Puntualizó que la nueva Planta Embolsadora de Frijol –que lleva el nombre de Beatriz González Ortega, educadora zacatecana que organizó ayuda médica para los heridos durante la Batalla de Zacatecas– tendrá capacidad para limpiar, despedrar, pulir y embolsar, más de mil 400 toneladas mensuales en presentaciones de 1 y 25 kilos, los cuales llevarán el sello nacional “Zacatecas Cosecha de Nuestra Tierra”, y se distribuirán en las Tiendas Bienestar, y de las variedades negro San Luis y el pinto Saltillo.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, afirmó que la mandataria cumplió con creces su compromiso para establecer un precio de garantía en beneficio de las y los productores de frijol, que se sumó a otros programas del Gobierno de México como la entrega de fertilizante gratuito y semillas para el bienestar.

La productora beneficiaria de Acopio de Frijol para el Bienestar, María Concepción Hernández Fuentes, agradeció el apoyo de la Presidenta y señaló que con este apoyo a la producción ella puede comprar la medicina de su madre y solventar los estudios de su hijo.