Diputados Piden al Gobernador Crear Fondo Económico Para Atender la Crisis de los Frijoleros

A nombre de los Diputados de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, Nueva Alianza y el PRI, el Diputado Carlos Peña Badillo subió ayer a tribuna una iniciativa con punto de acuerdo para solicitar al gobernador del estado crear un fondo económico que permita resolver la crisis de los frijoleros que se han manifestado en múltiples afectaciones viales para los zacatecanos.

Enfatizó que, bajo la urgencia de atender este problema desde la legislatura local, se busca exhortar al gobernador del estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Coordinación Estatal de Planeación y la Secretaría del Campo, a fin de que se proponga ante la LXV Legislatura, las adecuaciones presupuestales conducentes para atender las crisis del campo zacatecano en materia de acopio de frijol, creando un fondo emergente hasta por un importe de 100 millones de pesos.

Destacó que, aunque el presupuesto que sería utilizado para la construcción del segundo piso del boulevard metropolitano se encuentra en litigio y no se puede tocar para estos efectos, se espera que este problema se resuelva y el recurso sea una paliativa para atender este o cualquier otro problema real que presenta Zacatecas.

Detalló que en las mesas de diálogo establecidas entre los distintos grupos parlamentarios también se ha solicitado que se pueda atender la adquisición de costales para las y los productores que se encuentran en una situación adversa.

En ese sentido, el legislador priista pidió a todos los legisladores no ser omisos, buscar alternativas y condiciones que permitan atender no solamente en la presión que existió al Poder Legislativo, sino como una alternativa de solución al poder Ejecutivo.

Estamos conscientes de que no necesariamente es un tema del Estado, sino que debe ser atendido y resuelto por la federación, pero hay mucho diálogo y pocas alternativas de solución, indicó.