La Ciudad Está en Abandono, Resulta Imposible Transitar en Horarios Específicos: Gerardo Mata

“Funcionarios del Alcalde Ignoran las Necesidades de Zacatecas”

Por Gabriel Rodríguez

En medio del actual caos imperante en la ciudad, entre con􀃀ictos frijoleros y eventos de gran riesgo en Plaza de Armas, el activista urbano Gerardo Mata dijo que “de manera lamentable, los recursos del municipio se destinan a la campaña del alcalde Miguel Varela, en sus intentos de promoción a gobierno del estado en 2027”.

De la misma manera, dijo que dentro de la alcaldía zacatecana priva enorme desconocimiento del manejo de la capital, “a causa de que muchas personas que laboran en el municipio ni siquiera son de aquí, comenzando por el presidente municipal”.

“Lo grave del hecho es que ellos administran la capital de estado a partir de sus propios intereses como si se tratara de cualquier otro municipio, aun cuando en realidad es una ciudad peculiar con 93 por ciento de población urbana”.

Asimismo, subrayó estar “clarísimo que la Presidencia Municipal de Zacatecas trabaja para el alcalde Migue Varela, hecho que se resiente a partir de que todo el dinero y todo el trabajo del Ayuntamiento, se encuentran dirigidos al desarrollo de una campaña electoral en beneficio de su persona”.

Ambos factores, dijo, ya “generaron consecuencias por lo que, en este momento, la ciudad se encuentra en el abandono, mientras que la porción que más resiente tal hecho es esta parte del centro que está en condiciones lamentables para dar servicios adecuados a sus cerca de 11 mil habitantes sin olvidar las zonas de amortiguamiento con 93 ciento del total del municipio en ellas”.

Añadió que el resto de población 􀃀otante en la ciudad rebasa las 50 mil personas a quienes les faltan muchas cosas, y en medio de las cuales se dan reacciones ríspidas, además de registrarse desgaste urbano, uso excesivo de los espacios públicos e incluso, “el municipio se niega a regular el ambulantaje.

“Todo ello ha devenido en el caos mientras que en la ciudad resulta imposible transitar en horarios específicos como cuando todos los proveedores surten productos a la misma hora incluso cuando ese tipo de problemas sean de tiempo atrás, pero que durante el gobierno de Varela Pinedo se han incrementado”.

Citó que, además, el gobierno de Varela no planifica, no consulta y no escucha a los ciudadanos al no haber interacción social, como en el caso de que hubieran quitado los botes de basura, dentro de los cuales las personas arrojaban justamente la basura.

“En el actual equipo del alcalde hay ignorancia de las necesidades de la ciudad, lo mismo que en el caso de prestar servicios públicos ya que no hay planeación y sí mucha improvisación”.

Ejemplificó que en 2025 se presentó el proyecto Zacatecas más limpio que nunca cuyos efectos “nunca pasaron por el cabildo, lo cual significa que no está contemplado dentro del presupuesto porque nunca lo integraron al Programa Operativo Anual (POA) pero además no cuenta con presupuesto, no tiene análisis previo y trabaja sin objetivos específicos”.