Pide Diputado Miguel Alonso Reyes Reforzar Seguridad en Carreteras por Periodo Vacacional de Semana Santa

Como secretario de la Comisión de Turismo dijo que, ante la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros, se requiere que todas las autoridades implicadas en atención y apoyo turístico ofrezcan seguridad carretera y retorno seguro.

Además, firmó un punto de acuerdo donde se exhorta a los 32 Congresos Locales a adaptar su legislación en materia turística para asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes contra el turismo sexual infantil, mediante el Decálogo de la Alianza “Viaja Seguro”.

Al participar en la Décimo Sexta Reunión ordinaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el legislador zacatecano Miguel Alonso Reyes hizo un llamado a los integrantes de la comisión para hacer un exhorto tanto a Ángeles Verdes, Guardia Nacional, Defensa, Marina, Protección Civil, entre otras dependencias que forman parte del ciclo de viaje del turista, para que en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua se intensifique la vigilancia y asistencia al turismo nacional y extranjero que visitará los diversos centros turístico de nuestro país, con especial atención a nuestros paisanos radicados en Estado Unidos.

Reiteró que su grupo parlamentario, el PRI, ya manifestó la preocupación que existe por la cantidad de robos y asaltos en las carreteras federales, muchas de ellas de un 68 a 89 por ciento son robo con violencia al autotransporte, autobuses de pasajeros y particulares.

Solo en la carretera federal 57 que es una carretera toral, se han levantado 10 mil carpetas de investigación por esa causa.

Por otro lado, el congresista federal firmó una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a los honorables congresos locales de las 32 entidades federativas a adaptar su legislación local en materia turística para asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes contra el turismo sexual infantil, mediate el decálogo de la Alianza “Viaja Seguro”.

Señaló que esta alianza es un esfuerzo decidido para erradicar la trata de personas, particularmente el turismo sexual infantil, una de las formas más crueles y silenciosas de violencia que vulnera la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Reconoce que los grandes flujos turísticos pueden ser aprovechados por redes delictivas si no existen mecanismos sólidos de coordinación, vigilancia y actuación preventiva. Por ello, el Decálogo de Compromisos establece acciones específicas orientadas a la detección temprana, la denuncia oportuna y la atención integral a víctimas.