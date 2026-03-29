Tere Jiménez Inaugura Casa Rosa en Cosío, un Nuevo Espacio de Apoyo y Crecimiento Para las Mujeres

“Aquí hay una red que las Acompaña, las Escucha y las Impulsa”

En ella se brinda atención integral con talleres, asesoría jurídica, trabajo social, entre otros.

Se ubica en la calle México 816, en la colonia Mexiquito.

Con el objetivo de fortalecer la red de apoyo para las mujeres y brindarles espacios seguros para su desarrollo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la Casa Rosa Cosío, un espacio que nace para abrazar, acompañar y fortalecer a las mujeres del municipio.

Durante el evento, la gobernadora hizo un llamado a la unión y a la fortaleza de las mujeres, destacando que no están solas y que cuentan con el respaldo de instituciones y programas diseñados para impulsarlas.

“Debemos estar unidas y apoyarnos; sepan que hay instancias que las respaldan como mujeres. Tenemos muchos programas para que se capaciten, salgan adelante y comiencen una nueva historia. Queremos que sepan que no están solas, que aquí hay una red que las acompaña, las escucha y las impulsa. Vamos a seguir aquí con ustedes, porque las necesitamos fuertes, valientes y empoderadas, construyendo su propio camino y cumpliendo cada uno de sus sueños”, expresó.

Por su parte, Paty Cárdenas Delgado, directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, destacó que este espacio ofrecerá talleres, pláticas, cursos, atención de trabajo social y asesoría jurídica, entre otros servicios, con el objetivo de brindar acompañamiento integral a quienes lo necesiten.

“Ninguna mujer está sola; sepan que aquí encontrarán los mejores servicios y herramientas para superarse y salir adelante”, señaló.

El presidente municipal de Cosío, Francisco Javier Domínguez López, reconoció la importancia de este nuevo espacio para el municipio.

“Gracias, gobernadora, por estar aquí. Hoy no sólo cortamos un listón, hoy abrimos una puerta hacia la dignidad. La inauguración de esta Casa Rosa representa un ícono de justicia social y un compromiso con la seguridad de nuestras mujeres en Cosío. Su visión y sensibilidad han permitido que hoy nos sumemos a esta gran red de protección estatal”, subrayó.

Finalmente, Olga Nava López, Agente Rosa, compartió un mensaje, reconociendo el impacto de estos espacios en la vida de las mujeres.

“En su gobierno hemos encontrado oportunidades para salir adelante; gracias por no dejarnos solas. Nos ha regalado algo muy valioso: tiempo para compartir, sanar y hasta emprender. Ser Agente Rosa cambió mi vida, hoy me siento más fuerte y sé que puedo acompañar y escuchar a otras mujeres”, expresó.

Ubicada en México 816, en la colonia Mexiquito, esta Casa Rosa abre sus puertas como un refugio de apoyo, crecimiento y empoderamiento, donde cada mujer podrá encontrar herramientas para transformar su vida y construir un futuro con mayor seguridad y autonomía.

Acompañaron a la gobernadora Dulce María Milagros Hernández, presidenta del DIF Municipal de Cosío; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; los diputados locales Arlette Muñoz y Amisadai Castorena Romo; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; y Arely Teresa López, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Cosío.