Con Claudia Sheinbaum hay Progreso y Justicia Social: Carlos Puente

El diputado Carlos Puente Salas destacó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum por Zacatecas en donde quedó claro que su gobierno ha representado progreso y una verdadera justicia social.

El líder parlamentario reiteró que desde el Verde en la Cámara de Diputados, se ha respaldado a este gobierno para lograr que hoy 13 millones de adultos mayores sean beneficiarios de apoyos sociales con un monto total de 550 mil millones de pesos y para aumentar el salario mínimo que pasó de tres mil pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil en 2025.

Carlos Puente sostuvo que hoy más que nunca es tiempo de redoblar esfuerzos y se congratuló del anuncio de la mandataria para ampliar el programa de acopio de frijol a fin de atender la producción extraordinaria que resultó del buen temporal de lluvias de 2025.

“Eso es una muestra palpable del compromiso de nuestra presidenta con Zacatecas”.