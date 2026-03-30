Conmemoran con Música el XXXIV Aniversario Luctuoso del Profesor Lorenzo Ramírez Arellano

Jerez, Zac.- En el marco del XXXIV aniversario luctuoso del profesor Lorenzo Ramírez Arellano, se llevó a cabo una emotiva presentación del Coro de Voces Blancas Sueños e Ilusiones en la Capilla de María Auxiliadora, espacio cuya acústica permitió resaltar la calidad técnica y sensibilidad interpretativa de los jóvenes participantes.

Durante el recital, el coro ofreció un repertorio de 12 melodías que cautivaron a los asistentes, interpretadas por 25 niñas y niños, quienes demostraron disciplina, talento y amor por la música.

A esta destacada participación se sumaron cuatro invitados especiales, exintegrantes del coro, quienes enriquecieron la presentación con su experiencia.

La ceremonia fue dirigida por Roberto Ramírez, quien condujo el programa con solemnidad, honrando la memoria y legado del maestro Lorenzo Ramírez Arellano, figura fundamental en la promoción de la cultura y la formación musical en la comunidad.

Asimismo, el evento contó con la presencia de hijos y nietos del homenajeado, quienes se unieron a este sentido tributo que refrenda el impacto y la vigencia de su legado artístico y humano.