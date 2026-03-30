Los Productores Aceptan Acuerdo y Retiran Plantón de Plaza de Armas

Si les Incumplen, Tomarán Acciones más Radicales

* 300 Campesinos Entregarán mil 500 Toneladas de Frijol

Por Gabriel Rodríguez

Luego de que gobierno estatal y los más de 300 productores que se encontraban desde hace días en posesión de Plaza de Armas lograran un acuerdo, los frijoleros aceptaron despejar una parte de plaza de Armas que se hallaba en su poder hace días y que impidió la inauguración formal del Festival Cultural Zacatecas 2026 el pasado sábado.

Rubén Hernández, representante de los productores del grano en el centro del estado, dio a conocer que alrededor de las 17 horas con 30 minutos del domingo, habrían aceptado llegar a un acuerdo con el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y el subsecretario de gobierno, Omar Carrera Pérez, en ausencia del responsable del programa del frijol en Zacatecas, Ángel Oláis Ávila.

Trascendió que el acuerdo logrado con los productores “para que gobierno pudiera desarrollar su festival cultural” fue sacar adelante 300 paquetes para 300 productores, con equivalente a mil 500 toneladas del grano. De la misma manera, se informó que aquellos representados que obtuvieron sus sacos en otros centros de acopio recibirían el mismo beneficio y que para ello se abrirán distintos puntos de acopio como Pozo de Gamboa, Fresnillo, Morelos y Santa Rita, Vetagrande.

Rubén Hernández dijo que a escasas horas de que iniciara el concierto en plaza de Armas con los Fabulosos Cadillacs, ingresaron a la Casa de los Perros, donde se en encontraban ya Reyes y Carrera para signar los acuerdos. En cantidades económicas, la cantidad con la que se beneficia a los productores es por alrededor de 40 millones 500 mil pesos por las mil 500 toneladas del grano.

“Nosotros íbamos prevenidos, por lo que llevamos un notario público para que quedaran impresos los acuerdos entre gobierno y nosotros, pero nosotros, luego de haber firmado el acuerdo les dijimos que no queríamos chicanadas.

“Eso significa que si ellos no respetan el acuerdo nosotros vamos a tomar medidas más radicales, muy radicales, por lo que no se les debe de hacer fácil, toda vez que nuestra paciencia ya se nos agotó y si aceptamos sentarnos a la mesa fue porque así nos convenía a ambas partes”.

Fue alrededor de las 18 horas cuando los campesinos comenzaron a retirar las trilladoras y los tractores que había instalado ahí hace al menos 72 horas con la finalidad de que tuviera lugar la segunda jornada del Festival Cultural de Zacatecas.

Asimismo, Hernández dijo que en los centros de acopio que gobierno les ofreció abrir habrá representantes suyos, pero también de gobierno estatal y de la Secretaría del Campo, con el fin de que todos ellos supervisen la recepción. Momentos después de signado por ambas partes el documento, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes informó que el hecho fue posible “gracias a las gestiones de David Monreal y de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Pero alrededor de las 20 horas, los frijoleros insistieron en que no tolerarán incumplimientos.