Ulises Mejía: la Presidenta Claudia Sheinbaum Amplía el Programa de Acopio de Frijol

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas, donde se inauguró la Planta Embolsadora “Beatriz González Ortega” y se anunció la ampliación del Programa de Acopio de Frijol para el Bienestar, se destacó que México alcanzó la autosuficiencia alimentaria en este producto gracias al esfuerzo de las y los productores zacatecanos.

Durante su intervención, la mandataria subrayó que la nueva planta tendrá capacidad para procesar más de mil 400 toneladas mensuales de frijol bajo el sello “Zacatecas Cosecha de Nuestra Tierra”, lo que permitirá dar valor agregado al producto y fortalecer su comercialización a nivel nacional a través de las Tiendas del Bienestar.

Asimismo, resaltó que la meta de producción fue superada al alcanzar 1.2 millones de toneladas en 2025, consolidando así la autosuficiencia alimentaria en frijol y justificando la ampliación del programa en beneficio directo de las y los productores.

La planta, que lleva el nombre de Beatriz González Ortega, educadora zacatecana que organizó ayuda médica durante la Batalla de Zacatecas, permitirá limpiar, seleccionar y empaquetar frijol en presentaciones de 1 y 25 kilos, fortaleciendo la cadena productiva de este cultivo estratégico.

Por su parte, el diputado federal Ulises Mejía Haro acompañó este anuncio y reconoció la sensibilidad de la presidenta al ampliar una vez más el Programa de Acopio de Frijol, el cual permite comprar la cosecha a precios de garantía, brindando certidumbre a las y los productores.

Señaló que, a diferencia de lo que ocurre en varias regiones donde los llamados “coyotes” compran el frijol a precios de entre 4 y 7 pesos aprovechándose de la necesidad de los productores, este programa evita pérdidas económicas y contribuye a que puedan seguir sembrando en el siguiente ciclo.

Asimismo, destacó que desde Zacatecas también se deben impulsar mayores esfuerzos para ampliar los canales de comercialización, mediante convenios con tiendas departamentales, el fortalecimiento de la presencia del frijol zacatecano en las despensas de los DIF municipales y estatales del país, así como alianzas con bancos de alimentos.

Añadió que es clave potencializar el llamado “mercado nostalgia”, que representa cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que radican en Estados Unidos, como una gran oportunidad para posicionar y exportar el frijol zacatecano.

Reiteró que estos programas son nobles y estratégicos para el país, por lo que todas y todos deben cuidarlos, evitando prácticas como el tráfico de in􀃀uencias y asegurando que se priorice a las y los pequeños productores.

El legislador destacó que el fortalecimiento del campo zacatecano no sólo impulsa la economía local, sino que también consolida la soberanía alimentaria de México.