Anuncian Talleres Gratuitos de Capacitación Para Emprendedores

Se Impartirán Durante Abril

La Secretaría de Desarrollo Económico impartirá temas de finanzas, planeación estratégica y conversión digital en los negocios.

La formación empresarial fortalece a los emprendedores y genera más oportunidades de crecimiento: Esaú Garza de Vega.

Para más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 427 19 01 o al teléfono 449 910 2611.

¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), invita a la comunidad de emprendedores, micro y pequeñas empresas de Aguascalientes a participar en el programa de talleres gratuitos que se impartirán durante el mes de abril.

La oferta comprende los temas “Aprender a Emprender”, que se realizará los días 6 y 7 de abril; “Contabilidad y Finanzas para Emprender”, los días 9 y 10; “Diseño de Plan de Negocio”, programado para el 13 y 14 del mismo mes; “Marco Jurídico y Fiscal para Iniciar un Negocio”, 16 y 17 de abril; y “Conversión Digital del Negocio”, para los días 20 y 21.

Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Sedecyt, ubicadas en la Nave 55 del Complejo Ficotrece, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

El secretario de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que la capacitación constante es clave para que los emprendedores adquieran y desarrollen herramientas que les permitan consolidar sus ideas de negocio, mejorar su administración y adaptarse a los nuevos retos del mercado con el objetivo de fortalecer y hacer crecer sus proyectos.

Finalmente, Garza de Vega dio a conocer que el registro ya está abierto y se realiza en la página web https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos o mediante el formulario https://forms.gle/RaHedVTRcwwr6Def8/.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 427 19 01 o al teléfono 449 910 2611.