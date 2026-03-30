Tere Jiménez Celebra el Amor; 300 Parejas dan el sí en Mi Boda Gigante 2026

En Ceremonia en Ficotrece

Hoy, no sólo celebran un matrimonio, celebran el amor y el compromiso de caminar juntos: Tere Jiménez.

El evento reunió a cientos de asistentes, se entregaron actas oficiales y hubo una celebración simbólica.

En un ambiente colmado de amor, alegría e ilusión, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la emotiva celebración de Mi Boda Gigante 2026, un evento que reunió a 300 parejas, entre ellas Miriam Carolina Aranda Aguilar y Rafael Ramírez Carmona, decididas a dar uno de los pasos más importantes de su vida: formalizar su unión por la vía civil.

Entre sonrisas, miradas cómplices y la certeza de un futuro compartido, cada pareja vivió una ceremonia profundamente significativa que marcó el inicio de una nueva historia. El recinto de Ficotrece se transformó en el escenario de cientos de sueños que, al mismo tiempo, dijeron sí.

“Los quiero felicitar mucho por este paso; sepan que aquí siempre vamos a estar para ustedes. Hoy, no sólo celebran un matrimonio, celebran el amor, la confianza y el compromiso de caminar juntos en cada momento de la vida. Que nunca les falte el respeto, el apoyo y la ilusión de seguir construyendo sus sueños en pareja”, expresó la gobernadora.

Por su parte, Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, destacó la valentía de quienes decidieron unir sus vidas.

“Hoy no es un día cualquiera; hoy, frente a todas y todos, el amor da un paso valiente y se convierte en compromiso. La familia es lo más importante; por eso, hay que creer en ella. Cada pareja ha decidido no solo estar junta, sino construir en conjunto. Hoy, todo se resume en dos palabras que lo cambian todo: sí, acepto. Es mucho más que una respuesta, es decir ‘me quedo’, ‘camino contigo’; es aceptar la historia del otro y comprometerse a escribir juntos lo que viene. Que el amor que los une sea siempre más fuerte que cualquier desafío”, expresó.

En el mismo sentido, Norma Guel Saldívar subrayó que cada unión celebrada representa el fortalecimiento de la familia como base de la sociedad, al consolidar el amor, el respeto y el compromiso de construir una vida en común.

La ceremonia, encabezada por el Registro Civil, estuvo cargada de momentos profundamente significativos. La marcha nupcial, interpretada por un mariachi, dio inicio a una celebración que tocó corazones y selló historias. La entrega de actas formalizó legalmente cada unión, mientras que el brindis colectivo y la rifa de premios llenaron el ambiente de alegría y complicidad.

Como broche de oro, la tradicional partida del pastel reunió a todas las parejas en un instante de unión y dulzura, simbolizando el comienzo de una nueva etapa llena de sueños compartidos.

En el evento, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, y Jetsy Sánchez, diputada local.