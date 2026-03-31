22 Trabajadoras Municipales son Reconocidas con el Galardón “Mujeres de Acción” 2026

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento Capitalino llevó a cabo la edición 2026 del reconocimiento “Mujeres de Acción”, una iniciativa que distingue la labor, trayectoria y compromiso de las mujeres servidoras públicas. A cuatro años de su creación y dos de haberse institucionalizado, este galardón se consolida como un espacio de visibilización y reconocimiento al trabajo femenino dentro del servicio público municipal.

En esta ocasión, 22 mujeres trabajadoras de la Presidencia Municipal, provenientes de distintas secretarías y direcciones, fueron reconocidas por su destacada participación en el ámbito laboral, así como por su sobresaliente desempeño en las funciones que desempeñan diariamente en beneficio de la ciudadanía.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honorífica del Sistema DIF Municipal, Karla Estrada García; la titular del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (INMUZAI), Georgina Alejandra Arce Ramírez; la regidora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Sandra Verónica Báez Almanza; y la titular del Órgano Interno de Control, Elba Liliana García Arredondo.

Las autoridades municipales coincidieron en la importancia de generar espacios que reconozcan el papel de las mujeres en el servicio público, así como en la necesidad de seguir impulsando políticas que promuevan la igualdad sustantiva y la equidad de género en todos los ámbitos.

Asimismo, se destacó el compromiso social, la vocación de servicio, la solidaridad y el liderazgo de las galardonadas, cualidades que las posicionan como ejemplo e inspiración para otras mujeres y para la sociedad en general.

Como parte de esta conmemoración, el Ayuntamiento reitera su determinación de continuar impulsando acciones, programas y políticas públicas que fortalezcan la participación plena de las mujeres en la vida institucional. Asimismo, refrenda su compromiso de seguir generando entornos laborales más igualitarios, libres de violencia y con mayores oportunidades de desarrollo, reconociendo que el talento, la capacidad y la entrega de las mujeres son pilares fundamentales para el progreso del municipio.