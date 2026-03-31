Descarta Municipio Desalojar a Ambulantes del Centro Histórico

En Zonas del Festival Sólo Habrá Artesanos y Dulceros: Moreno

Por Nallely de León Montellano

El gobierno municipal de Zacatecas descartó el uso de la fuerza pública para retirar a comerciantes ambulantes del Centro Histórico, en el contexto de las actividades del Festival Cultural. Así lo afirmó Raymundo Moreno Romero, director de Comunicación Social y vocero del Ayuntamiento, quien aseguró que la instrucción del alcalde es privilegiar el diálogo con todos los sectores involucrados.

Explicó que se mantienen mesas de trabajo tanto con cámaras empresariales como con representantes de comerciantes, incluidos artesanos, dulceros y vendedores ambulantes, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan la convivencia de actividades económicas con la programación cultural.

Detalló que, como parte de estos acuerdos, en las zonas donde se desarrollan eventos del festival únicamente se permitirá la instalación de artesanos y vendedores de dulces, mientras que el resto de los comerciantes serán canalizados a otros espacios en la ciudad, en coordinación con el área de Comercio del municipio.

El funcionario señaló que no se han establecido cobros extraordinarios para los vendedores, sino que se mantiene el esquema habitual de permisos municipales. Añadió que las decisiones derivan de una mesa de coordinación entre el ayuntamiento, el gobierno estatal y representantes del sector empresarial.

En cuanto a la inconformidad de algunos comerciantes establecidos, indicó que se han implementado medidas para ordenar la actividad en las zonas de mayor a􀃀uencia, lo que ha implicado la reubicación de algunos vendedores, quienes –dijo– han accedido en su mayoría a estos ajustes.

También mencionó que en espacios como el Jardín de Independencia se han autorizado instalaciones específicas, en coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura, como es el caso de libreros que cuentan con permisos gestionados a través de esta instancia.

Finalmente, el vocero municipal reiteró el llamado a mantener el diálogo tanto con autoridades municipales como estatales, con la intención de garantizar el desarrollo del festival en condiciones ordenadas, sin excluir la participación económica de los distintos sectores involucrados.