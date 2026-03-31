Hay Hasta Tres Diputados de Morena que Están Metidos en el Negocio del Frijol: David Monreal

“En Vez de Legislar y Viendo Cómo Ayudar”, Acusa sin dar Nombres

Por Miguel Alvarado Valle

Durante el lanzamiento del espacio “La Informativa de Zacatecas”, el gobernador David Monreal Ávila abordó el programa de acopio de frijol y acusó que existen intereses políticos en torno a la comercialización del producto, al señalar que incluso algunos legisladores de Morena estarían involucrados.

El mandatario afirmó que la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo resultados positivos, ya que autorizó la ampliación del programa de acopio para el presente año, con el propósito de dar respuesta a la demanda de los pequeños productores.

Al referirse al funcionamiento del programa, destacó que la ampliación autorizada busca dar respuesta a la demanda de productores con superficies reducidas, quienes, dijo, dependen de esquemas de apoyo para garantizar la comercialización de sus cosechas. Explicó que el objetivo principal es fortalecer la planeación productiva y asegurar que el frijol se comercialice bajo condiciones justas.

Asimismo, expresó su respaldo a la determinación de la presidenta de eliminar el intermediarismo dentro del programa de acopio de frijol, con el objetivo de asegurar que los apoyos lleguen de manera directa a los pequeños productores del campo: “Fuera el intermediarismo porque le ha hecho mucho daño a los esquemas de comercialización”.

Señaló que el llamado “intermediarismo” genera márgenes de ganancia que no benefi- cian directamente a los productores, por lo que respaldó la postura de eliminar estas prácticas y dirigir los apoyos de manera directa.

Asimismo, mencionó que se han detectado intereses políticos, al señalar que, incluso actores legislativos estarían involucrados en la dinámica de comercialización, “hay hasta tres diputados de Morena que están metidos en el negocio del frijol, en vez de dedicarse a legislar y viendo cómo pueden ayudar”.

Indicó que esta situación fue advertida durante el análisis del esquema y reiteró la necesidad de privilegiar la justicia social para los pequeños agricultores. El mandatario también subrayó que el programa contempla diversos subsidios para el sector, entre ellos apoyos a la producción, fertilizante gratuito, semilla y otros incentivos que, en conjunto, representan recursos importantes por hectárea.

Consideró que una mayor difusión permitirá que los productores tomen decisiones informadas sobre si sembrar y bajo qué condiciones hacerlo. Finalmente, David Monreal Ávila insistió en que la ampliación del programa responde a la necesidad de reducir la desigualdad entre pequeños y grandes productores, al señalar que el campo presenta diferencias importantes en acceso a tecnología y esquemas de comercialización.