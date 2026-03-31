Le Exige Investigar el Coyotaje del Frijol con Auditorías al Programa

Ulises Mejía Responde a Monreal:

En lugar de apostar por la unidad y construir un gran bloque, sin sectarismos, donde la base sea la pluralidad y el objetivo sea apoyar a Zacatecas, se emiten comentarios a la ligera y sin pruebas.

Lo responsable es solicitar una auditoría externa al acopio del frijol y que sea la transparencia la que aclare quiénes realmente están desvirtuando los esfuerzos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su búsqueda de la soberanía alimentaria.

Así lo señaló el diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro, al responder a los señalamientos del gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien afirmó que tres diputados federales de Morena estarían detrás del coyotaje del frijol y de las manifestaciones de los pequeños productores.

Mejía Haro exhortó al gobernador que atienda el problema en lugar de repartir culpas sin sustento.