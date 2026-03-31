Llama Carlos Puente a Trabajar Unidos Para Industrializar el Frijol

Carlos Puente llamó a sumar esfuerzos y trabajar unidos agricultores, productores, comercializadores y autoridades para dar respuesta a la situación del frijol en la entidad. El líder parlamentario dijo que es fundamental tecnificar la producción, promover la industrialización y encontrar canales de comercialización del frijol.

“Debemos hacer algo similar a Michoacán o Sinaloa que han dado ese valor agregado al aguacate y al tomate respectivamente”.

Ante las manifestaciones de los productores, Carlos Puente reconoció las gestiones del gobierno del Estado y la sensibilidad de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum para lograr la ampliación del acopio que anunció la jefa del ejecutivo.

Finalmente, Carlos Puente expresó su compromiso de impulsar desde la Cámara de Diputados acuerdos con las instancias correspondientes con el propósito de que el trabajo de los agricultores zacatecanos tenga certidumbre económica.