Llegan Seis Nuevos Médicos Especialistas al ISSSTE

De Inmediato se les Asignará Base Laboral: Salvador Estrada

Por Gabriel Rodríguez

Salvador Estrada, subdelegado de administración del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas, informó que esa instancia clínica cuenta con seis nuevos médicos especialistas para el servicio de sus derechohabientes. Estrada precisó que el hecho fue posible gracias a las gestiones realizadas al respecto por la presidenta Claudia Sheinbaum y a la dirección general de Martí Batres.

El funcionario indicó que esas contrataciones permitirán abatir el rezago que hay en el ISSSTE Zacatecas y Fresnillo y que las especialidades contratadas fueron en anestesiología, pronatología, cardiología, medicina familiar, urgenciólogos y traumatólogos.

Sin embargo, precisó que todavía hacen falta médicos endocrinólogos, “de los que se sigue careciendo bastante en el estado, lo que nos complica la atención de muchos pacientes, ya que solamente tenemos dos para atender a los pacientes que requieren ese tipo de servicios”.

Al respecto, indicó mantener sus esperanzas de que pronto surja una mayor cantidad de especialistas en esas ramas “pero sobre todo esperamos tener los apoyos de la presidenta y de nuestro director general con el fin de seguir abatiendo las deficiencias que pudiéramos tener.

“Todos ellos vienen contratados por lo que de inmediato se les asignará una base laboral, dependiendo del punto de la geografía estatal dentro de la cual vayan a trabajar, ya sea aquí en la capital o en Fresnillo, Guadalupe y Jerez”, destacó.

Indicó que esas son buenas noticias para Zacatecas, debido a que había muchos pacientes que reclamaban ese tipo de servicios; lo anterior, porque en varios de esos casos los pacientes debían pasar largas temporadas para ser atendidos o bien ser transferidos a otras unidades hospitalarias en distintas partes de la República.

“Muchos de ellos requerían cirugías u operaciones por traumatología, pero en este momento ya contamos con ellos en su calidad de anestesiólogos y de traumatólogos”, expresó. Indicó estar satisfecho por el servicio que, partir de ese tipo de eventos, permitirán atender de mejor manera a muchos de los pacientes.

“Nosotros seguimos realizando nuestro trabajo mediante distintos tipos de gestiones con el fin de seguir avanzando y tener nuevos y mejores logros”.

Asimismo, refirió que la farmacia del ISSSTE tiene un avance de 97 por ciento en lo que se refiere al abasto de medicamentos al momento.

“Celebro el hecho porque muchas veces se dice que en los hospitales del estado no tenemos medicamentos, lo cual no es cierto y la farmacia del ISSSTE es la evidencia de que hemos trabajado y lo seguiremos haciendo completamente”.