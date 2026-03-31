Presidenta Destaca Inversión de mil 500 mdp Para Rehabilitación de Escuelas del INBAL y del INAH, y de 380 mdp Para Zonas Arqueológicas

Anuncia Inauguración del Primer Museo Textil

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se ubicará en la Casa del Marqués del Apartado en la Ciudad de México y tendrá 210 piezas en exposición permanente.

A través de una inversión de mil 500 mdp se intervinieron mil 405 espacios de las escuelas del INBAL y 220 espacios del INAH.

Se destinan 380 mdp para la rehabilitación de 12 museos y 46 zonas arqueológicas en 12 entidades del país; se tiene un avance de 46 por ciento.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se avanza en la rehabilitación de mil 405 espacios de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de 220 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con una inversión de mil 500 millones de pesos (mdp), así como la inversión de 380 mdp para mejoramiento de 12 museos y 46 zonas arqueológicas de 12 entidades de la República.

Además, anunció la inauguración, a finales de mayo, del primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se ubicará en la Casa del Marqués del Apartado, en la Ciudad de México, el cual contará con tres plantas de exposiciones y un acervo de 210 piezas en exposición permanente, con el objetivo de preservar y difundir el arte textil.

“Como ven: La rehabilitación de las Escuelas de Arte y también de Antropología e Historia. La rehabilitación de sitios arqueológicos. Con el Presidente López Obrador se intervino de manera muy importante en los sitios arqueológicos mayas; se hicieron los famosos CATVIs, que son los Centros de Atención a Visitantes.

“Y ahora estamos mejorando, rehabilitando y mejorando también la señalización y los museos de sitio de una cantidad muy importante de sitios arqueológicos, evidentemente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y lo último, muy pronto ya el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Que ustedes saben que los textiles mexicanos son algo único en el mundo. Y va a haber por primera vez un museo dedicado al textil mexicano. Y va a estar aquí, muy cerca del Centro Histórico”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que, como parte del Programa Integral de Renovación y Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Artística y Cultural, de los mil 405 espacios intervenidos del INBAL destacan: 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos y espacios administrativos, la impermeabilización de 49 escuelas, seis galerías, se compraron alrededor de 23 mil instrumentos musicales, mobiliario, así como equipo científico para laboratorios y talleres.

Mientras que en las escuelas del INAH se atendieron 220 espacios, 122 salones, 13 laboratorios y una bodega especializada. Estas acciones se suman a la actualización de los planes de estudio y ampliación de la matrícula.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, detalló que con la inversión de 380 mdp se implementan los Programas de acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos, así como de acciones arqueológicas en Juegos de Pelota, Museográfica, Conservación y Difusión, y se tiene un avance de 46 por ciento con 12 estados beneficiados, 46 zonas arqueológicas, 12 museos y 12 juegos de pelota, con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los visitantes.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, informó que el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos también contará con cafetería y restaurante, espacio lúdico, sala de exposiciones temporales, sala de capacitación, salón de usos múltiples, sala interactiva y bodega.

El museo busca representar no solo lo textil, sino todo lo que realizan las manos mexicanas, por ello se conforma en colaboración con los pueblos indígenas y afromexicanos, puntualizó.