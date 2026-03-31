Colosio Tendrá Cinco Carriles Para Agilizar el Tránsito Vehicular

Con el objetivo de mejorar la movilidad en uno de los cruces más transitados de la ciudad capital y agilizar el flujo vehicular en horas pico, se ampliará de cuatro a cinco carriles la avenida Luis Donaldo Colosio, en su cruce con avenida Universidad.

La obra contempla una inversión de 19.24 millones de pesos e incluye la ampliación de dos a tres carriles en el sentido de oriente a poniente; en tanto, la circulación de poniente a oriente se mantendrá con sus dos carriles actuales.

El proyecto busca facilitar la incorporación de vehículos de Colosio hacia avenida Universidad mediante la habilitación de un tercer carril que operará como vuelta continua, lo que permitirá reducir el tiempo de espera y mejorar la fluidez vial en la zona.

Los trabajos se desarrollarán desde la calle Las Trojes hasta avenida Universidad y generarán cierres parciales a partir del próximo 13 de abril, con una duración estimada de tres meses, por lo que se solicita la comprensión de la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la infraestructura vial para propiciar traslados más ágiles y seguros, contribuyendo a una mejor calidad de vida para las familias de Aguascalientes.