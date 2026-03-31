Jóvenes de Aguascalientes Representarán a México en Competencia Internacional de Robótica en Silicon Valley

Obtienen Pase en Puerto Vallarta

Son 19 estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 6.

Clasificaron tras destacar en RoboRAVE México 2025 y competirán en la categoría Fast Bot.

En Aguascalientes, cada vez son más las y los jóvenes que destacan por su talento, preparación y dominio de habilidades del futuro, posicionando al estado en escenarios internacionales.

Muestra de ello es el equipo de 19 estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 6, que clasificó a la competencia internacional RoboRAVE 2026, a realizarse en julio en Silicon Valley, California, donde competirán con jóvenes de todo el mundo.

Su pase lo obtuvieron en RoboRAVE México 2025, en Puerto Vallarta, tras destacar por su precisión, creatividad y habilidades en programación, diseño de prototipos y trabajo en equipo.

Divididos en cinco equipos, participarán en la categoría Fast Bot, en la que robots diseñados por ellos mismos deberán recorrer una pista siguiendo una línea con la mayor velocidad y exactitud.

Este logro refleja cómo en Aguascalientes se impulsa el desarrollo de nuevas competencias, formando generaciones capaces de innovar y competir al más alto nivel global.