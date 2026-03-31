¿Vas a Salir en Semana Santa? Descarga la app Emergencia Carretera y Viaja Seguro

Policía Estatal de Carreteras Refuerza Presencia en Vialidades y Carreteras

La app permite pedir ayuda inmediata al C5i ante fallas, accidentes o emergencias, incluso sin saldo o conexión a internet.

Durante Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzó la vigilancia en carreteras con unidades equipadas y apoyo aéreo.

Salir a carretera en Semana Santa es un plan seguro para miles de familias. Pero entre el tráfico, las largas distancias y cualquier imprevisto, llevar respaldo puede marcar la diferencia. Por eso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) recomienda descargar la app Emergencia Carretera a quienes tienen previsto viajar.

Esta app es una herramienta pensada para ayudarte justo cuando más lo necesitas. Si tu auto falla, tienes un accidente o enfrentas cualquier situación en el camino, puedes pedir apoyo directo al C5i; lo mejor es que funciona incluso si no tienes saldo o conexión a internet, algo clave cuando estás en zonas donde la señal suele fallar.

Además, la aplicación permite ubicarte en tiempo real, lo que facilita que la ayuda llegue más rápido, ya sea en carreteras estatales o federales, incluso en tramos que conectan con otros estados.

Durante este periodo vacacional, la Policía Estatal de Carreteras reforzará su presencia en vialidades y autopistas, con unidades equipadas para auxiliar desde fallas mecánicas hasta emergencias médicas. A esto se suma la colaboración del helicóptero Fuerza 1, listo para realizar vigilancia aérea y, si es necesario, trasladar pacientes.

El titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, invita a no dejarlo para después, registrarse en la app toma sólo unos minutos y puede ser clave en una emergencia. Incluso ofrece la opción de rastrear tu vehículo vía GPS, lo que permite a los cuerpos de emergencia actuar con mayor rapidez.

Disponible para iOS y Android, esta herramienta busca que cada viaje sea más seguro. La aplicación puede descargarse en: https://aplicaciones.c5iags.gob.mx/apps/EmergenciasCarreterasAgs/.