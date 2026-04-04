Seguridad en Carreteras, Clave Para Reactivar el Turismo en Zacatecas: Álvaro Zaldívar Abreu

Afluencia Muestra Avances, Pero aún no Alcanza la de Otros Años

Por Miguel Alvarado Valle

El representante de la Asociación de Habitantes y Comerciantes del Centro Histórico, Álvaro Zaldívar Abreu, señaló que durante los primeros días del festival la actividad comercial ha comenzado de manera tranquila, con un ligero repunte principalmente en los negocios orientados al turismo. Explicó que los establecimientos que venden artesanías, mezcal, souvenirs y plata son los que han registrado un incremento más notable en sus ventas, mientras que otros giros comerciales, como zapaterías y tiendas no vinculadas directamente al visitante, no han experimentado un aumento significativo.

Indicó que, pese a que el arranque ha sido moderado, el panorama no es negativo si se compara con el año pasado, cuando la afluencia fue considerablemente menor. Añadió que aún quedan días clave dentro del festival, particularmente este fin de semana, considerados como los de mayor actividad.

Además, destacó que la Semana de Pascua también suele representar una oportunidad adicional, ya que continúan las vacaciones escolares y esto permite que la actividad turística se mantenga con un ligero crecimiento. El representante de los comerciantes mencionó que una de las razones por las que algunos negocios reportan ventas bajas es la menor presencia de turistas, tanto nacionales como internacionales.

Atribuyó esta situación, en parte, al impacto que durante años tuvo la percepción de inseguridad sobre Zacatecas, lo que desalentó la llegada de visitantes. Aunque reconoció que la situación ha mejorado y la entidad ya no aparece con la misma frecuencia en los medios nacionales por temas de violencia, señaló que la recuperación del turismo ha sido gradual.

Zaldívar Abreu subrayó que la ciudad tiene un atractivo suficiente para atraer visitantes por sí sola, pero insistió en que uno de los puntos clave para lograr una recuperación más sólida es garantizar la seguridad en las carreteras.

Consideró que brindar certeza a quienes viajan hacia la entidad es fundamental para recuperar los niveles de afluencia que anteriormente se registraban, especialmente de visitantes provenientes del norte del país, quienes generaban una importante derrama económica.

Recordó que en años anteriores era común la llegada de turistas en caravanas, incluyendo paisanos que visitaban la ciudad durante temporadas vacacionales, lo que beneficiaba ampliamente al comercio local, sin embargo, señaló que este flujo disminuyó considerablemente debido a la percepción de inseguridad.

Finalmente, reconoció que los índices delictivos han disminuido en comparación con años recientes, lo cual consideró un avance importante, aunque afirmó que todavía hace falta reforzar las acciones para consolidar la confianza.