Acciones del Grupo Interinstitucional Permiten que Pobladores y Turistas se Sientan Seguros y Cómodos Durante Este Periodo Vacacional

32 Playas ya se Encuentran sin Arribazón

El Grupo Interinstitucional (GI), conformado por las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales, informa lo siguiente:

Se mantiene el operativo interinstitucional para la atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón (7 en Tabasco y 25 en Veracruz), resultado de trabajos intensivos de limpieza, contención y monitoreo.

A través de la coordinación de 3 mil 365 elementos de las dependencias que integran el Grupo Interinstitucional, se han realizado recorridos de manera reiterada en más de 630 kilómetros de costa, así como operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell, además de muestreo de hidrocarburo con su respectiva cadena de custodia e inspección de embarcaciones. Derivado de estas acciones, se ha logrado la recolección total de 894.2 toneladas de hidrocarburo, de las cuales 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar, mediante trabajos manuales y mecánicos para su adecuada disposición. Para estas acciones, se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos, fortaleciendo las tareas de vigilancia, monitoreo y contención

En materia de contención, actualmente se encuentran 2 mil metros de barrera, y se encuentran en tránsito alrededor de 17 mil metros a fin de apoyar los esfuerzos de contención. De manera complementaria, se mantienen recorridos en distintas zonas, incluyendo la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, así como labores de inspección en embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos para evitar posibles vertimientos. Por encargo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secihti coordina la creación e implementación de un Observatorio Permanente del Golfo de México, una iniciativa estratégica para monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales.

El Observatorio trabajará a partir de ahora bajo un modelo integral que combina infraestructura de monitoreo en campo (boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y mareógrafos) con tecnología satelital, plataformas digitales y modelos predictivos para generar información científica en tiempo real. El proyecto articula a las Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM); Autónoma de Baja California (UABC); y Veracruzana (UV), entre otras; así como al Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE); El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO) y dependencias públicas para traducir el conocimiento científico en soluciones en beneficio de México. Su propósito es vincular a las comunidades de investigación y a los tomadores de decisiones para generar políticas públicas basadas en evidencia y fomentar la participación comunitaria.

El Observatorio Permanente del Golfo de México tiene cuatro objetivos estratégicos que implican el monitoreo del cambio climático; gestionar recursos de cuidado de la biodiversidad; impulsar acciones de seguridad industrial y ambiental; y por último, fomentar la ciencia ciudadana, involucrando a las comunidades y estudiantes en la recolección de datos para la investigación y la vigilancia ambiental. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha acudido a diversas localidades del estado de Veracruz para atender de manera directa a las y los pescadores de la región, brindando acompañamiento y seguimiento a sus necesidades.

Entre los sitios visitados se encuentran, en el municipio de Alvarado: Antón Lizardo, Salinas, Arbolillo, Buen País, Mata de Uva, El Zapote, Las Barrancas y El Jiote; en la zona de Catemaco: Tatahuicapan, Mecayapan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada; en Ciudad Cuauhtémoc: Tampico Alto, Pueblo Viejo, Cabo Rojo, El Tular , Las Chacas, Barra de Tampachiche y Campo de Bustos; así como en La Laja, municipio de Ozuluama.

Asimismo, se ha tenido presencia en Nautla, Tecolutla, San Rafael y Vega de Alatorre; en Tuxpan y Cazones de Herrera; y en Veracruz, Boca del Río, El Bayo, Mandinga, La Matoza, Úrsulo Galván, Actopan y Palma Sola. De igual forma, en el municipio de Tamiahua se han visitado las localidades de Agua Dulce, Nuevo Centro, El Coyol, Tantalamos, Palo Blanco, La Puntilla, Barra de Corazones, Zanjita y Majahual, así como en Tampico Alto con el objetivo de mantener cercanía con el sector pesquero, atender de forma oportuna sus necesidades y fortalecer la continuidad de la actividad pesquera.

En lo que respecta al sector ambiental, inspectores de Profepa y ASEA acudieron a la Playa de Peña Hermosa, ubicada en el municipio de Tatahuicapan, donde constataron que Pemex realiza en conjunto con habitantes de la propia comunidad, el retiro de sargazo, cuya presencia ya es mínima. Además, Profepa se está coordinando con comunidades y organizaciones civiles para recolectar información de cada lugar reportado con afectaciones.

El 3 de abril, en Tamaulipas, personal de la Profepa realizó recorridos de vigilancia e inspección con reportes de playas limpias en las zonas sur (escolleras), centro (sirenas) y norte (glorieta) de Miramar; litoral limpio en la zona sur y manglar sin afectación en Altamira; y atención de limpieza en playa La Pesca. Personal del ayuntamiento de Ciudad Madero mantiene distintas cuadrillas para realizar labores de limpieza en la zona de playas y se llevan a cabo recorridos de vigilancia sistemática en el Santuario Tortuguero Playa de Rancho Nuevo. Por su parte, la Conanp realiza labores de vigilancia permanente en las nueve Áreas Naturales Protegidas (ANPs) registradas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

El 3 de abril, personal realizó siete recorridos de supervisión a lo largo de 37.2 kilómetros de litoral sin registrar fauna afectada. La actividad turística en Ciudad del Carmen, Papantla, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Rancho Playa y Tuxpan se realizó sin contratiempos Asimismo, en las playas de Pajapan, Veracruz, personal de la Profepa reportó el 2 de abril actividades de limpieza de hidrocarburos, se mantiene monitoreo permanente ante posibles nuevos arribos.

La ASEA trabaja en la coordinación y supervisión de la limpieza de playas afectadas, así como en la gestión integral de los residuos derivados de estas labores, estableciendo junto con Pemex puntos específicos de acopio, traslado y disposición en diversos municipios costeros; adicionalmente, implementó un despliegue de verificación en periodo vacacional de Semana Santa para monitorear de forma preventiva las zonas de playa ante posibles recales de hidrocarburo, asegurando la continuidad de las acciones de saneamiento ambiental y el control adecuado de los materiales contaminantes recolectados.

También, se realizan labores de inspección a embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos, con el objetivo de detener posibles vertimientos ilegales, así como acciones de verificación en campo y comunicación con actores locales para dar seguimiento a la situación en las áreas afectadas. El Grupo Interinstitucional mantiene acciones de vigilancia, coordinación y monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar información precisa sobre la situación y fortalecer la atención oportuna en las zonas afectadas.