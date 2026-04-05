Disminuyó Robo a Casas y el de Comercios Tuvo Pequeño Repunte: Serrano Osornio

Asegura que no ha Habido Asaltos en Semana Santa

Por Gabriel Rodríguez

Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública municipal en la localidad capitalina, reportó previo al fin de Semana Santa que dentro de la capital del estado no hubo hechos de lamentar y que la comisión de delitos menores tendió a la baja entre los meses de marzo y abril.

Serrano Osornio informó que en lo relativo a los robos a casas-habitación, ese tipo de delitos fueron a la baja, mientras que en lo referente al robo de comercios, se dio un pequeño repunte, toda vez que de manera paulatina se fueron atrapando a los componentes de una banda dedicada a ese delito.

“Hemos realizado algunas detenciones y hemos avanzado al respecto mediante labores específicas realizadas a la par entre las colaboraciones de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas”, afirmó.

A lo anterior, refirió que –hasta el momento– esa incidencia de delitos ha disminuido entre los comercios de la ciudad pero que, además, durante la primera semana de vacaciones, o Semana Santa, “no tenemos reporte alguno de incidencia delictiva en contra de visitantes o ciudadanos de la capital, así como tampoco en hoteles o restoranes o calles”, detalló.

El comandante precisó además que en lo relativo a las detenciones por violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres, se reportan cuando menos 14 nuevas detenciones en los dos últimos meses.

“La unidad de género ha trabajado de manera muy cuidadosa al efectuar las detenciones en contra de los agresores, además de realizar disuasión focalizada, de manera coordinada con la FGJZ, pero en lo que lleva de transcurrido el año 2026, llevamos ya alrededor de 90 sujetos detenidos por atentar en contra de sus parejas e hijos”.

El comandante afirmó que el delito de violencia en contra de las mujeres se mantiene como uno de los factores esenciales en la demarcación capitalina: “Sigue siendo el primero en el orden establecido hasta el momento y supera con mucho todos los otros como robo y demás, incluidas infracciones en la vía pública”.

A abril de este año, esa comandancia suma 32 nuevos reportes por violencia fuera de los 90 detenidos dentro de la localidad capitalina, aun cuando “una de nuestras luchas esenciales”, a la par de la Fiscalía y otros corporativos sea casi siempre tratar de disuadir a los agresores de dar un paso atrás en sus actos de violencia.

Cabe destacar que durante estas dos semanas de asueto, la policía capitalina se mantiene trabajando de manera coordinada con la FGJZ, policía Metropolitana, Guardia Nacional y Seguridad Pública, con el fin de que la festividad cultural en el centro se desarrolle en paz y orden.

Gustavo Serrano refirió que este año todas las cámaras locales y los prestadores de servicio decidieron ir de manera conjunta con el fin de vigilar todos los eventos a partir del buen trato a los visitantes y, además, dijo estar coordinados para que se desarrolle todo en orden con trabajos por 24 horas.