“El Acopio de Frijol Debe Despolitizarse”

Pero el Programa Tiene que Transparentarse: Felipe Rivera

Por Nallely de León Montellano

En medio del con􀃀icto que persiste en torno al acopio de frijol en Zacatecas, el exdiputado local Felipe Rivera Rodríguez llamó a despolitizar el tema y a centrar la discusión en la transparencia del programa, al considerar que se trata de un asunto de alto impacto para el estado. Señaló que, ante la relevancia del sector, es necesario que todos los actores políticos actúen con mesura y eviten convertir el tema en un espacio de confrontación.

“No se debe hacer escarnio ni politizar el acopio del frijol”, expresó, al advertir que este tipo de posturas sólo generan mayor tensión en un contexto que ya es complejo para los productores.

Recordó que Zacatecas concentra una parte significativa de la producción nacional de frijol, con alrededor del 35 por ciento, particularmente en variedades como pinto, 􀃀or de mayo y 􀃀or de junio, lo que coloca al estado en una posición clave dentro del sector agrícola. En ese sentido, consideró que el programa de acopio impulsado a nivel federal repre- senta una oportunidad importante para el campo zacatecano, por lo que, dijo, debe fortalecerse y operarse bajo criterios claros.

Como propuesta, planteó la necesidad de revisar a detalle los padrones de produc- tores, con el fin de garantizar que exista correspondencia entre quienes están regis- trados ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) como productores de frijol y quienes participan en el programa de acopio.

Explicó que esta verificación permitiría identificar posibles inconsistencias y dar mayor certeza al proceso, evitando suspi- cacias o señalamientos entre los propios involucrados.

“Ahí está una de las claves del problema: que coincidan los registros. Que quienes siembran sean los mismos que están acce- diendo al programa”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que el manejo del programa debe realizarse con claridad y sin protagonismos, a fin de garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes trabajan la tierra.

Finalmente, reiteró su respaldo al esquema de acopio, pero insistió en que su operación debe regirse por criterios de transparencia, especialmente ante la importancia econó- mica y social que representa el cultivo de frijol en Zacatecas.