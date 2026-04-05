Estamos Atentos a Posibles Manifestaciones de Productores del Campo: Reyes Mugüerza

Les Pide “Respetar Derechos de las Demás Personas”

Por Nallely de León Montellano

Ante la posibilidad de nuevas movilizaciones por parte de productores del campo, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que las autoridades se mantienen atentas al desarrollo de estas acciones, particularmente en tramos carreteros, donde se prevé que pudiera registrarse presencia de manifestantes.

Señaló que, de acuerdo con la información disponible, uno de los puntos donde podrían concentrarse es la carretera hacia Saltillo; sin embargo, aseguró que se dará seguimiento en distintos puntos para garantizar tanto la atención a las demandas del sector como el respeto a la circulación y a terceros.

“El llamado es a que cualquier manifestación se realice con orden, respetando los derechos de las demás personas”, expresó.

En cuanto al proceso de entrega de costales como parte del programa de acopio de frijol, indicó que se han registrado avances, luego de que se acordara revisar los casos de manera individual. Explicó que el procedimiento no puede realizarse de forma generalizada, ya que implica una validación por productor. Detalló que cada persona debe presentar su documentación, someter su producto a pruebas de calidad y, una vez cumplidos los requisitos, acceder a la entrega.

Señaló que las primeras entregas se realizaron a mitad de semana y que el proceso continuará bajo ese esquema. Subrayó que se trata de un programa federal con reglas de operación específi- cas, lo que ha in􀃀uido en los tiempos de implementación. Por otra parte, informó que se realizaría un operativo de seguridad para las actividades del Sábado de Gloria en el municipio de Jerez, donde hubo una alta concentración de personas, tal como se prevía.

En este sentido, destacó que se instalarían anillos de seguridad para resguardar el evento, así como filtros de alcoholímetro como medida preventiva, Además, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol: “Es un día de fiesta, pero hay que actuar con responsabilidad para evitar accidentes”.

Respecto a señalamientos ciudadanos sobre dificultades para recuperar vehículos retenidos, indicó que se revisarán los casos, aunque reiteró que las sanciones derivan de conductas que ponen en riesgo a la población.

Finalmente, al hacer un balance del Festival Cultural Zacatecas, destacó la alta asistencia registrada en los conciertos masivos, particularmente en el de Pablo Alborán, donde –según estimaciones– se congregaron decenas de miles de personas. Aseguró que, hasta el momento, las actividades se han desarrollado sin incidentes graves ni faltas administrativas, lo que, dijo, re􀃀eja el comportamiento de la ciudadanía y la coordinación entre las autoridades.