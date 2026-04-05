Gráfica de Zacatecas, de las más Chingonas a Nivel Mundial: Pedro López Recendez

Hoy Concluye la Muestra Santa Gráfica

Por Gabriel Rodríguez

Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la quinta edición de Santa Grá- fica, evento que desde hace un quinquenio muestra lo más acabado y profesional de los grabadores de dentro y fuera de Zacatecas. El organizador del evento, Pedro López Recendez dijo que se trata del encuentro nacional de talleres y artistas de grabado y estampa mexicana, que es otro de sus nombres con mayor relevancia a nivel nacional y el extranjero desde México.

López Recendez precisó que esta vez participan alrededor de 24 expositores, procedentes de ciudades como Oaxaca, Chiapas, Querétaro, México, Guanajuato, Durango, Aguascalientes y Zacatecas.

“Al tratarse de la quinta edición ya es un evento consolidado que resuena a nivel nacional, luego de que se emite, en primer lugar, una convocatoria que se lanza en redes sociales a la que se inscriben quienes quieren participar y una vez que se junten 24 colaboradores, la participación se cierra”.

Dicha muestra tiene lugar, como es usual, en los balcones del mercado Jesús González Ortega centro de la ciudad y se trata de una expo-venta, enfocada a mostrar los trabajos que se hacen en diversos puntos del país.

Los impresos a mostrarse en Santa Gráfica se elaboran a partir de diferentes métodos y técnicas, “pero lo que sobre todo permea en este evento es la calidad de los expositores que ya fueron reconocidos de manera previa a nivel nacional e internacional luego de recibir diversos premios de distintas partes del mundo”, detalló el creador visual.

López Recendez dijo que en este momento, el grabado destaca en un sitial muy importante a nivel internacional y “es una alegría que nos visite este grupo de artistas desde el pasado jueves 2 hasta el domingo 5 de abril que estará abierta”.

“Zacatecas es en este momento uno de los lugares donde se trabaja con esmero una de las mejore gráficas de México y el extranjero; tenemos algunos talleres donde los jóvenes apuestan lo mejor de sí mismos para crear obra”.

“Nuestros grabadores tiene enorme calidad, pero además son muy disciplinados en lo que se refiere al trabajo de la estampa y la estampa tradicional, pintura, aguafuerte y otros”.

El maestro dijo que, además del taller que él mismo coordina, denominado Pentágono, destacan Las amarillas y La reliquia, coordinados por dos jóvenes.

“Creo que es el momento de exaltar nuestra gráfica que, no es porque yo lo diga, pero que se trata de una de las más chingonas a nivel de clase mundial, que no es decir poca cosa, en un momento en el que la cultura en Zacatecas se ha ido a pique”.