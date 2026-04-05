Memoria de la Izquierda: Presentan en la Capital el Libro Fundación de Morena, de Martí Batres

Ciudad de México.- Con la presencia de destacadas figuras de la izquierda mexicana, se llevó a cabo la presentación del libro Fundación de Morena, la más reciente obra del doctor Martí Batres Guadarrama. El evento se convirtió en un espacio de análisis sobre la transformación política del país y el rescate de la memoria histórica del movimiento.

​El Autor y la Mesa de Análisis

​La relevancia de la obra recae directamente en la figura de su autor. El doctor Martí Batres no solo es un académico e historiador del movimiento, sino un protagonista de primera línea en la construcción de la izquierda moderna en México. Su doble visión –como testigo y actor político– dota al texto de un valor documental único para entender el tránsito de Morena de movimiento social a partido político.

​Para el análisis de la obra, Batres estuvo acompañado en la mesa por el escritor Paco Ignacio Taibo II y el antropólogo Héctor Díaz-Polanco. Los ponentes coincidieron en que el libro rescata la “hazaña colectiva” de una izquierda que supo organizarse y resistir para desplazar al régimen neoliberal.

​Presencia del Grupo de “Los Puros”

​Un aspecto altamente relevante de la jornada fue la notable convocatoria de cuadros fundadores del partido. El evento sirvió como punto de reunión para el bloque conocido históricamente dentro de la militancia como el grupo de “Los Puros”, quienes representan la línea ideológica más apegada a los principios fundacionales del obradorismo.

​Entre los asistentes de este grupo destacaron:

* ​Lenia Batres, Ministra de la Suprema Corte de Justicia.

* ​Cuitláhuac García, actual figura de peso en el movimiento y exgobernador.

* ​Gerardo Villanueva, legislador

* ​Pedro Salmerón, historiador y académico.

* ​Federico Anaya Gallardo, jurista y analista.

​Documento Histórico

​La obra, editada por Porrúa, fue calificada por los presentadores como una pieza fundamental de consulta. Uno de sus mayores atractivos es que incluye la reproducción facsímil del Acta Constitutiva del Congreso Fundacional de Morena, considerado el documento de nacimiento oficial del partido.

​Durante las intervenciones se enfatizó de manera unánime el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador, cuya estrategia y congruencia fueron señaladas como el motor principal para lograr la denominada Cuarta Transformación por la vía pacífica.

​Se anunció que, tras esta exitosa presentación, el libro comenzará una gira por los estados de la República.