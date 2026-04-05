Menor Turismo y Mayor Oferta Generan Bajas Ventas de Productos Artesanales

Movimiento Comercial Está “Flojito”: María Angélica Morales

Por Miguel Alvarado Valle

Durante la presente edición del Festival Cultural Zacatecas, varios puestos instalados en el Portal de Rosales ofrecen dulces tradicionales, entre ellos la melcocha elaborada de manera artesanal. En este espacio participa María Angélica Morales García, quien cuenta con 50 años de experiencia en el manejo del caramelo y continúa preservando esta tradición zacatecana, aunque reconoce que las condiciones actuales de venta no son tan favorables como en años anteriores.

Morales García explicó que en esta temporada elabora el tradicional dulce de melcocha, característico de Zacatecas, el cual ha preparado durante toda su vida. Señaló que, a diferencia de otros años, las ventas han sido más bajas y el movimiento comercial se ha percibido “􀃀ojito”, aunque en comparación con el año pasado considera que hay una ligera mejoría. Aun así, indicó que el panorama sigue siendo complicado para quienes dependen de este tipo de productos artesanales.

Señaló que la disminución en las ventas se relaciona con diversos factores, entre ellos la menor afluencia turística, lo cual impacta directamente en los comerciantes. Asimismo, indicó que otro elemento que ha influido es el aumento en el número de vendedores. Recordó que anteriormente eran pocos los que ofrecían dulces típicos, mientras que ahora la competencia ha crecido considerablemente, lo que divide las ventas entre más comerciantes.

Esta situación, aseguró, ha provocado que sus ingresos sean más limitados en comparación con años anteriores. Asimismo, mencionó que ha observado que hay personas que recorren los espacios, pero no necesariamente realizan compras.

“Viene gente, pero no compran, sólo pasan”, expresó, al referirse al comportamiento del público. Finalmente, María Angélica Morales García extendió una invitación al público para que apoye la tradición y consuma productos locales en los días restantes del festival.