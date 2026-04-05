Par de Extorsionadores Exigía Cinco mil Pesos a dos Personas

Aquí Calera

Calera, Zac.- Derivado de los operativos permanentes para el combate frontal a conductas delictivas y el fortalecimiento de la pacificación de Zacatecas, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), detuvieron a dos personas por su probable participación en los delitos de extorsión y narcomenudeo.

Los hechos se registraron durante recorridos de seguridad y vigilancia realizados en la prolongación Francisco I.

Madero y prolongación Nicolás Bravo, en el municipio de Calera, donde dos ciudadanos solicitaron apoyo policial señalando que momentos antes un masculino y una femenina les habían exigido la cantidad de cinco mil pesos para no causar daño a sus familiares.

Los probables responsables fueron ubicados metros adelante a bordo de un vehículo Nissan Tsuru, quienes al percatarse de la presencia policial intentaron huir, siendo interceptados de manera inmediata por las corporaciones participantes.

Tras realizar una inspección preventiva, se les localizó una bolsa con sustancia blanca y cristalina con características propias de la droga conocida como “crystal”, así como dinero en efectivo que presuntamente había sido obtenido mediante la extorsión denunciada.

Las personas detenidas fueron identificadas como Kimberly Noemí “N”, de 21 años, y Víctor Alberto “N”, de 24 años, quienes junto con la sustancia asegurada y demás indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.