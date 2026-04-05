Trailero Vuelca en la Carretera 49

Aquí Río Grande

Por Margarito Juárez González

Río Grande, Zac.- Ayer por la tarde se registró la volcadura de un tráiler de quinta rueda, que dejó como saldo una persona lesionada. Alrededor de las 13:00 horas, automovilistas que circulaban por la carretera federal 49, a la altura del predio conocido como Cerro Partido en el kilómetro 45+200, observaron el percance y lo notificaron al Sistema de Emergencias 911.

De inmediato se activó la respuesta de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio. De acuerdo con los primeros datos, el conductor perdió el control de la unidad pesada, salió de la carretera y volcó, lo que ocasionó daños materiales considerables.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, fueron los primeros en llegar al lugar. Al detectar al chofer lesionado solicitaron el apoyo de paramédicos, del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes lo trasladaron al Hospital General, donde se reporta su estado de salud como delicado.

El peritaje realizado por la corporación señaló que el exceso de velocidad y la falta de precaución fueron las causas del percance.

Finalmente, se solicitó el servicio de una grúa particular para retirar el tráiler y trasladarlo a un corralón privado, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a fin de deslindar responsabilidades.