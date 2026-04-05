Con Tecnología de Alta Especialidad, Aguascalientes Mejora la Atención de Emergencias

Aguascalientes fortalece su capacidad de respuesta en emergencias médicas con un sistema más moderno y eficiente, donde la coordinación entre seguridad y salud se traduce en lo más importante: salvar vidas.

Hoy, el estado cuenta con un modelo de atención que integra tecnología de alta especialidad en traslados aéreos y terrestres, permitiendo actuar con mayor rapidez en momentos donde cada minuto es decisivo.

Gracias a la operación de la aeronave, en la actual administración se han realizado 104 misiones, entre ellas traslados médicos urgentes y operativos de procuración de órganos, donde cinco donantes han dado una nueva oportunidad de vida a diez personas.

A esto se suman 910 servicios terrestres mediante el vehículo de intervención rápida, que permite llegar antes, atender mejor y aumentar las posibilidades de supervivencia en situaciones críticas.

Este modelo no sólo reduce el tiempo de respuesta, también cambia historias: acerca atención especializada a quien la necesita y fortalece la procuración de órganos, ampliando las oportunidades de vida para más pacientes.

Así, la mejora de los servicios de emergencia en Aguascalientes no solo es infraestructura y tecnología, es tiempo ganado… y vidas que hoy pueden contarse.