Inician Obras de Modernización en el Hospital General de Pabellón de Arteaga

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y la infraestructura hospitalaria, se lleva a cabo la rehabilitación del Hospital General de Pabellón de Arteaga.

El proyecto contempla la ampliación y modernización de áreas clave como urgencias, farmacia, consultorios, módulo máster, área de sépticos, sanitarios, sala de espera, pasillos, observación de adultos, pediatría, terapia intermedia, rayos X, clínica de heridas y acceso para ambulancias, lo que permitirá brindar una atención más eficiente, oportuna y en mejores condiciones para pacientes y personal de salud.

Además, se habilitará un área de manejo neonatal y se incrementará la capacidad hospitalaria de 20 a 30 camas, fortaleciendo la respuesta a las necesidades de la población.

Derivado de estos trabajos, el hospital suspenderá temporalmente sus operaciones. Durante este periodo, los servicios se brindarán en el Hospital General de Rincón de Romos, ubicado a aproximadamente 15 minutos, donde se cuenta con la capacidad necesaria para atender a las y los pacientes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer servicios de salud más modernos, dignos y de calidad para la población de Aguascalientes.