Decisiones Políticas

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez

LAS CONTRADICCIONES culturales del capitalismo es un libro del sociólogo norteamericano Daniel Bell, con un argumento muy práctico. En el plantea que las contradicciones del sistema capitalista se derivan de las discordancias y diferencias que hay entre tres ámbitos que el autor identifica en la estructura social: el orden tecno-económico, el orden político y la cultura. Cada ámbito cuenta con sus propias características y valores que legitiman diferentes conductas.

EL ÁMBITO tecno-económico está condicionado por la eficiencia, la productividad, el costo monetario, la jerarquía y los roles de especialización de los individuos dentro de una estructura de tipo empresarial.

EL ÁMBITO político es el campo de la justicia y la igualdad, donde existe un consenso entre gobierno y gobernados para contar con la legitimidad de ejercer el poder, de aplicar la ley, y conciliar conflictos entre grupos sociales o de los partidos que los representa a estos.

FINALMENTE, PARA Daniel Bell en “la cultura” confluyen el conjunto de símbolos, rituales y prácticas de una sociedad para hacer frente a los temas constantes en su devenir: la muerte, el amor, la lealtad, la amistad, la traición, etcétera. Por lo tanto, en “la cultura” coinciden tanto la práctica artística como la religión.

LO INTERESANTE de este planteamiento, es que Bell reconoce la intersección de los tres ámbitos, donde sus conductas y límites pueden confundirse. Por ejemplo, en el ámbito de la política es posible que se puedan tomar decisiones con base al orden tecno-económico.

ESTE TIPO de decisiones generan tensiones en la sociedad. Porque, efectivamente, en el reino de la política no pueden –o no debería– predominar un simple cálculo costo-beneficio de tipo empresarial. Por lo contrario, la decisión política –por lo menos en el sentido de Bell– toma en cuenta otros factores para efectuar sus decisiones.

EL PLANTEAMIENTO del libro de Bell nos recuerda lo difícil que ha sido –pero no imposible– superar la estructura neoliberal en la que sumió a México por más de tres décadas.

EN ESE sentido, el autor nos hace pensar en porqué las decisiones políticas llegan a ser incómodas para los sectores que buscan que el Estado se maneje bajo directrices tecnoeconómicas o simplemente culturales (en el sentido de religiosas).

LA CANCELACIÓN del NAIM, el fin de los fideicomisos opacos, la elección del poder judicial, la entrega directa de los programas sociales, la nacionalización de los servicios en el ISSSTE, son decisiones políticas, en la línea que Daniel Bell planteaba, e incluso más radicales.