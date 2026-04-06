El Mundial y la Tecnología Jugarán en la Privacidad de los Aficionados: Julieta del Río

La falta de claridad en el uso de datos, incluidas imágenes y reconocimiento facial, abre la puerta a fraudes, extorsión y uso comercial sin consentimiento. Sin información, vigilancia y responsabilidad de autoridades y empresas, la privacidad de millones de personas queda en riesgo. En el marco de la preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026, la protección de datos personales se posiciona como uno de los principales retos en entornos masivos y altamente digitalizados.

Así lo señaló Julieta del Río, al advertir sobre los riesgos asociados al uso de tecnología sin mecanismos claros de transparencia. “Cada vez que un aficionado compra un boleto, se registra en una plataforma o asiste a un evento, está compartiendo información sensible sin dimensionar el alcance de su uso”, afirmó.

Agregó que cara al Mundial, también se han anunciado actividades paralelas, como torneos en espacios públicos y programas escolares.

“Si bien estas iniciativas fomentan el deporte y la convivencia, es indispensable cuestionar cómo se protegerán los datos personales, especialmente de niñas, niños y adolescentes. La captación y difusión de imágenes, así como el uso de plataformas digitales, requieren avisos de privacidad claros y el consentimiento informado de padres o tutores” afirmó.

A ello se suma el uso intensivo de redes públicas de Wi-Fi en estadios, aeropuertos, hoteles y espacios públicos. Muchas de estas conexiones abiertas representan un riesgo, ya que permiten la posible interceptación de información. Por ello, se recomienda evitar realizar transacciones bancarias o compartir archivos sensibles en este tipo de redes, limitando su uso a comunicaciones básicas.

“La protección de datos también depende de la conciencia individual. Es fundamental que los usuarios conozcan qué información comparten, con quién y bajo qué condiciones. Leer los avisos de privacidad, identificar a los responsables del tratamiento de datos y comprender el funcionamiento de las plataformas digitales son acciones básicas para reducir riesgos” aseguró.

Aclaró que, sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las personas. Gobiernos, organizaciones y empresas deben garantizar un manejo transparente, seguro y responsable de la información. En los últimos años, la disminución en la difusión y capacitación sobre protección de datos personales ha generado un vacío que impacta directamente en la conciencia ciudadana. “En eventos masivos, donde convergen miles de personas, los riesgos se amplifican: fraudes, robo de identidad, extorsión o uso indebido de información.

A ello se suma la utilización de cámaras de vigilancia, drones y posibles sistemas de reconocimiento facial, que, sin lineamientos claros y auditables, pueden vulnerar el derecho a la privacidad y a la propia imagen” mencionó.

Destacó que la protección de datos no solo es una obligación legal, también es un factor de confianza.

Cuando las organizaciones resguardan adecuadamente la información de las personas, fortalecen su reputación y credibilidad.

“El reto rumbo al Mundial 2026 no es únicamente logístico o de seguridad física. También implica garantizar un entorno digital seguro, donde la innovación tecnológica esté acompañada de transparencia y responsabilidad” resaltó Del Río Venegas.

Por último, Julieta del Río hizo un llamado a la ciudadanía a informarse antes de compartir sus datos: leer los avisos de privacidad, conocer quién manejará su información y exigir condiciones claras.

“En un entorno cada vez más digital, la confianza se convierte en el verdadero marcador del éxito” finalizó.