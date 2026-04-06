Nueva Esperanza Frente al Daño Cerebral

Innovador Tratamiento de la UAA Busca Acelerar la Recuperación

*Invitan a Pacientes a Participar en Este Estudio, sin Costo Alguno

Los primeros indicios, obtenidos en estudios preclínicos, apuntan a mejoras en la capacidad de movimiento.

Pacientes con afectaciones motoras tienen la posibilidad de participar en este estudio y acceder sin costo al tratamiento que podría mejorar su calidad de vida.

El estudio se desarrolla bajo un protocolo riguroso, avalado por el Comité de Bioética de la UAA.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes abre una nueva puerta de esperanza para pacientes que han sufrido un derrame o infarto cerebral. A través de un innovador protocolo de investigación encabezado por el doctor José Luis Quintanar Stephano, profesor del Departamento de Fisiología y Farmacología del Centro de Ciencias Básicas, la institución impulsa un tratamiento farmacológico que busca acelerar y potenciar la recuperación neurológica, particularmente en funciones motoras, en personas que han padecido un accidente cerebrovascular.

De acuerdo con el doctor Quintanar, los infartos cerebrales representan una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Más allá del impacto inmediato, quienes sobreviven suelen enfrentar secuelas que limitan su movilidad, fuerza muscular, lenguaje y calidad de vida. Frente a este panorama, el investigador explicó que su trabajo se centra en la isquemia cerebral y en la posibilidad de intervenir en etapas donde la recuperación suele estancarse.

El doctor detalló que la propuesta consiste en recuperar neuronas que, aunque dañadas, aún conservan viabilidad, estimulando su funcionalidad mediante un tratamiento innovador. Indicó que este enfoque busca ofrecer una alternativa concreta frente a las limitaciones actuales de la rehabilitación tradicional, la cual, si bien puede generar avances, suele ser lenta o detenerse con el tiempo.

El protocolo propone la administración de un medicamento durante seis meses, mediante una aplicación intramuscular mensual, en un esquema sencillo, no invasivo y con posibles efectos secundarios mínimos y controlables. El investigador afirmó que, a diferencia de otros tratamientos, este puede reducir de manera significativa los tiempos de recuperación y aumentar su alcance, aprovechando la plasticidad neuronal incluso en etapas tardías.

Los resultados preliminares, sustentados en estudios preclínicos y en experiencias previas con pacientes con lesión de médula espinal, han mostrado avances relevantes en la recuperación del movimiento, fuerza y coordinación. El doctor Quintanar señaló que estos antecedentes han permitido trasladar el modelo hacia un estudio piloto en humanos, con la expectativa de confirmar su efectividad en pacientes con isquemia cerebral.

El proyecto ya cuenta con la aprobación del Comité de Bioética de la UAA y se desarrolla bajo un esquema de ensayo clínico doble ciego, lo que garantiza rigor científico y seguridad para los participantes. En este sentido, el investigador destacó que, en caso de resultados positivos, los pacientes que inicialmente reciban placebo podrán acceder posteriormente al tratamiento de manera gratuita.

La convocatoria está abierta a hombres y mujeres de entre 18 y 75 años que cuenten con diagnóstico confirmado de isquemia cerebral y presenten afectaciones motoras. El proceso inicia con una valoración en la universidad y, de ser candidatos, continúa con una evaluación neurológica externa antes de integrarse formalmente al protocolo.

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es que el tratamiento, las evaluaciones y el seguimiento dentro de la institución no tienen costo para los pacientes. El investigador subrayó que este esfuerzo es posible gracias al respaldo de la farmacéutica Zurich Pharma, que cubre el medicamento, considerado de alto costo en condiciones comerciales.

El fármaco, un análogo sintético de una hormona cerebral previamente utilizado en tratamientos endocrinos y oncológicos, ha mostrado en esta línea de investigación un potencial inesperado: inducir procesos de neuroregeneración. El doctor Quintanar afirmó que este hallazgo abre la posibilidad de ampliar su uso en el campo neurológico e incluso integrarlo a sistemas de salud en el futuro.

“Queremos que las personas vean en este proyecto una esperanza real, una posibilidad de recuperar funciones que parecían perdidas y mejorar su calidad de vida en un periodo mucho más corto”, expresó.

Las personas interesadas en participar en este protocolo pueden acercarse directamente a la UAA para una primera valoración. El contacto inicial se realiza con la doctora Ma. Del Carmen Díaz Galindo, a través del teléfono 449 400 0655 o del correo electrónico carmen.diaz@edu.uaa.mx; también está disponible el correo isquemiacerebralags@gmail.com, donde se brinda información y seguimiento a los posibles candidatos.