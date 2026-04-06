Padece Poder Judicial Local por Falta de Recursos y Personal: Alvarado Márquez

Y Prevalece la Máxima “Detener y Luego Investigar”

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Ernesto Alvarado Márquez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRSTPJF) en Zacatecas afirmó que la reforma recientemente aprobada en el Poder Judicial presenta diversos problemas, relacionados con la carencia de recursos, el exceso de trabajos pendientes y otras deficiencias para Zacatecas.

Alvarado Márquez indicó que “una vez transcurrida la anterior etapa de duelo en el cambio de jueces, magistrados y ministros, Zacatecas tendría que ver qué viene hacia adelante en ese delicado aspecto de la administración judicial, toda vez que la justicia no puede empezar en el escritorio, sino que debe ser en territorio”.

El líder sindical expresó que, contrario a lo esperado, dentro de la fiscalía local habría entorpecimiento de las labores judiciales en la presencia de distintos tipos de trámites que son demasiado largos, en un país en el que “al menos 90 por ciento de los delitos no se denuncian”.

Otra de las fallas persistentes al momento se evidencia en el caso de los peritos, “donde se requiere presupuesto; es cierto, Zacatecas no anda tan mal en lo que se refiere a la aplicación de justicia a nivel nacional porque hay muchos perfiles, pero aun así, no existe capacidad de abasto para satisfacer las demandas de las 18 zonas judiciales.

“Además, en la mayor parte de los 58 municipios no hay ni siquiera jueces ni ministerios públicos, lo que obliga al desplazamiento de muchos pobladores al centro del estado con sus consecuentes gastos”.

El líder aceptó que entre los años 2025 a 2026, Zacatecas recibió un incremento presupuestal en la materia; “sin embargo, los salarios de aquellos que se dedican a la justicia siguen siendo muy bajos en el caso de Zacatecas, quienes se tienen que desplazar a distintas zonas de la entidad, pero lo hacen sin recursos.

“Zacatecas requiere una justicia pronta y expedita, pero no dota a los funcionarios públicos de las herramientas indispensables para trabajar por lo que se requieren mayores fondos financieros para operar y eso genera finalmente la aplicación insuficiente de justicia”, reveló.

En cifras, expresó que pese a que Zacatecas tiene 7.1 jueces por cada 100 mil habitantes, de cualquier manera, el Poder Judicial afronta distintos tipos de rezagos ya que, “por ejemplo, los juzgados de Distrito afrontan un déficit por ocho mil a nueve mil pendientes en este momento, cifra que se incrementa día con día”.

Admitió que: “nos hacen falta juzgados, nos hace falta personal y mucha capacitación en lo que se refiere a las labores de investigación en materia delictiva”.

“Se nos exige que desahoguemos en el menor tiempo posible la mayor cantidad de carpetas de investigación, lo cual es cierto y es importante, el problema es que hemos sido rebasados y no es posible abatir dichas cargas porque, además, todavía prevalece el detener y luego investigar”, lamentó.