Zacatecas Necesita Cambio Estructural, no Sólo el de Personajes: José Narro

FPLZ Analizará en Foros al Gobierno de David Monreal

Por Gabriel Rodríguez

José Narro Céspedes, diputado federal por Morena, anunció que a partir del próximo sábado 25 de abril se realizarán distintos foros en el teatro Fernando Calderón, dirigidos a analizar las diferentes áreas de toda la administración pública del estado, en los que podrán participar todos los actores que intentan contender por la sucesión gubernamental del año 2027.

El también integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dijo que lo anterior se debe a que a Zacatecas le urge una transformación estructural de fondo, consistente en que no solamente “ya no vuelvan a gobernar los mismos de siempre”, sino mediante una interpretación de las nuevas realidades que requiere el estado en materia de economía, salud, educación, deporte, cultura y muchas otras áreas que el actual gobierno ha omitido atender por múltiples razones.

Asimismo, dijo que a partir de la próxima semana, el FPLZ y bajo un nuevo formato, ofrecerá dos conferencias, una en su calidad de legislador federal y otra por esa dependencia política de carácter informativo “cuando, en mi caso, tengo interés en participar por la candidatura del estado el año que entra”.

José Narro insistió que Zacatecas necesita un cambio estructural, cuyo motivo central es el eje de dichos foros a partir de fines de abril; “la discusión no solamente deberá centrarse en el cambio de personajes sino de toda la estructura de gobierno, que ha mostrado sucesivas fallas al paso del último quinquenio”.

Zacatecas “requiere con urgencia una nueva forma de impulsar y hacer justicia, a la par de tener un mejor nivel de desarrollo económico” como parte, dijo, de una propuesta de gobierno alternativo para el estado en todas las áreas de su administración.

Indicó que el foro, a propuesta del FPLZ, forma parte de la plataforma que él mismo propone, “que no es la misma que tiene en mente el equipo de Alfonso Ramírez Cuéllar o de cualesquiera otros que tienen las mismas aspiraciones”.

Ante ello, refirió que, para dicho fin, se construirán a partir del 25 de abril distintos tipos de espacios abiertos en los que deberá participar la ciudadanía y los diferentes sectores sociales con el fin de debatir democráticamente la construcción de propuestas para la plataforma electoral del 27 con los candidatos existentes al momento.

“En esas discusiones deberán estar presentes todos los actores de las áreas económicas en sus sectores empresariales, incluidos grandes, medianos y pequeños, además de los participantes del campo y otros”.

Se discutirían, además, problemas relacionados como la vivienda, precisó, por lo que dichos foros deberán contar con la presencia de todos los poderes que deberán analizar los pormenores de la Reforma al Poder Judicial, seguridad y otros.