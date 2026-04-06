50 por Ciento de Descuento en Transporte Público Para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Con la Tarjeta YoVoy

Para más información, llamar al 449 910 21 06, extensión 3631.

Si eres adulto mayor o tienes alguna discapacidad, esta es tu oportunidad para trasladarte por la ciudad sin gastar tanto. Con la Tarjeta YoVoy obtienes 50 por ciento de descuento en todas las rutas de camiones urbanos, haciendo tu día a día más fácil y accesible.

Tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Durante abril, mayo y junio puedes tramitarla por primera vez o reactivarla si ya la tienes, y seguir disfrutando de este apoyo sin interrupciones.

Acude a las oficinas de la Coordinación General de Movilidad en avenida Manuel Gómez Morín s/n, Barrio de la Estación, en el Complejo Tres Centurias (junto al Hospital Miguel Hidalgo), de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas con acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses); en caso de los adultos mayores, la tarjeta del INAPAM; y las personas con discapacidad, la tarjeta DIF.

La tarjeta es personal e intransferible. Para más información, llamar al 449 910 2106, extensión 3631.