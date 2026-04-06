Productos de Aguascalientes Llegan a los Principales Mercados del Mundo

De Acuerdo con Datos del Inegi

Durante la administración de Tere Jiménez, Aguascalientes acumula más de 44 mil millones de dólares en exportaciones.

Tan solo en 2025, la entidad alcanzó 13 mil 639 millones de dólares en exportaciones, de acuerdo con datos del Inegi.

Aguascalientes avanza con paso firme al abrir nuevas oportunidades en el comercio internacional: TJ.

Durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes acumula más de 44 mil millones de dólares en exportaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); esto como resultado del dinamismo productivo y de la capacidad de la entidad para integrarse a los mercados internacionales.

Estas exportaciones se dirigieron principalmente hacia los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, China, España, India, Corea del Sur, Hong Kong y Colombia.

Tras conocer estos datos, la gobernadora Tere Jiménez destacó que este logro refuerza la visión de un Aguascalientes que avanza con paso firme, al atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades en el comercio internacional para las empresas locales, por lo que subrayó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre los sectores empresarial, laboral y gubernamental.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, detalló que en el año 2025, Aguascalientes consolidó su posición económica al alcanzar 13 mil 639 millones de dólares en exportaciones, de acuerdo con el indicador de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa del Inegi, correspondiente al acumulado anual.

Precisó que tan sólo en el cuarto trimestre de 2025, es decir, de octubre a diciembre, el estado registró un valor de exportaciones por tres mil 344 millones de dólares, principalmente en equipo de transporte, de acuerdo con dicho indicador.

Finalmente, Garza de Vega resaltó el talento y compromiso de las y los empresarios, al señalar que gracias a su labor, Aguascalientes es hoy un referente de innovación y de que lo que se produce en el estado es sinónimo de calidad y competitividad a nivel global.