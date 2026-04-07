Continúa DIF Capital Brindando Atención Integral Visual

Estos servicios se brindan a través de la Clínica de Ojos Zacatecas

Durante este año son más de 100 personas atendidas para valoración oftalmológica.

Con la encomienda del Presidente Municipal, Miguel Varela de brindar servicios oftalmológicos a bajo costo en la capital y como resultado del trabajo coordinado con la Clínica de Ojos Zacatecas, se continúa con esta noble campaña de operaciones de cataratas, carnosidad, refractivas, miopía, astigmatismo y apoyo en lentes.

La directora de DIF capital, Mitzia Peláez explicó que la finalidad de que la atención integral oftalmológica se brinde en la capital sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad, contribuye en la economía de las familias capitalinas, eliminando gastos y permitiendo dar mayor seguimiento médico adecuado para salvaguardar la salud visual de las y los beneficiarios.

Además resaltó que desde DIF capital se brinda total acompañamiento durante todo el proceso del tratamiento de la o el beneficiario.

Es importante señalar que durante este año son más de 100 personas atendidas para valoración oftalmológica, incluyendo 9 cirugías de catarata realizadas en los meses de febrero y marzo.

Cabe destacar que esta iniciativa de la Presidenta Honorífica de DIF Municipal Zacatecas, Karla Estrada consolida que sea una campaña cercana a la ciudadanía, que ayuda a fortalecer la economía de las familias y que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas.

Las personas interesadas en esta campaña pueden acudir para mayor información a las instalaciones de DIF municipal Zacatecas, ubicadas en parque Magdaleno Varela Luján s/n, colonia Buenos Aires, mejor conocido como parque Hundido, en un horario de atención de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.